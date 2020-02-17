Как защитить от себя от моббинга на работе: советы юриста и психолога

Травля в рабочем коллективе может привести к инфаркту и даже к диабету

Моббинг, то есть травля на работе, может вызвать инфаркт и диабет. К такому выводу пришли ученые Копенгагенского университета. Как можно разрешить конфликт на рабочем месте и что делать, когда вы стали жертвой моббинга?

"В этой атмосфере травли, ситуация дошла уже до предела, когда молчать дальше просто невозможно", – рассказывает Владислав Шуминский учитель с большим стажем.

Говорит, на работе к нему пристрастны. Мол, сначала отобрали надбавку за проверку тетрадей. Затем сократили часы преподавания.

"Во время одного из таких придирок, я был доведен до гипертонического криза. В школу вызывалась скорая", – говорит учитель.

Далее последовало давление со стороны родителей, которые требовали заменить преподавателя.

"Меня обвиняют в страшных вещах. Например, что я занижаю самооценку у детей, предсказывая работу дворников и уборщиц, а девушек – на Окружной. Намеки на взятку за хорошую оценку", – перечисляет он.

Директор гимназии подчеркивает, педагога не травит. Напротив, пытается уладить недоразумения между ним и детьми.

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Светлана Небож, директор Киевской гимназии №261:

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"Возникали определенные недоразумения, или определенные проблемы с его выполнением должностных обязанностей, которые заставляли меня, как директора, решать эту ситуацию. И принимать какие-то решения, которые определенно не нравились Владиславу Анатольевичу. Он воспринимает это как мое предвзятое отношение".

Как действовать в ситуации, если вас травят? Юрист Светлана Мороз советует сначала пожаловаться врачу на ухудшение здоровья из-за негативной атмосферы на работе. А потом идти в полицию или сразу в суд. Впрочем, без всякой гарантии довести дело до конца:

"Здесь вопрос – может ли быть обвинительный приговор. Насколько мне известно, в Украине еще дел таких нет. Моббинг – нет такого законодательного определения".

В таких случаях, говорит юрист, обязательно нужна консультация психолога. А тот советует искать точки взаимодействия. Однако если конфликт только углубляется, не медлить и освободиться.

"Это, конечно, надо пожалеть свое здоровье и искать другое место работы. И ничего абсолютно никто никому не докажет. А страдать дальше будет опасно для психического и физического здоровья", – объясняет психолог Игорь Грымчак.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584).

Так, с января 2019 года за травлю и любое насилие в учебных учреждениях предусмотрена ответственность. Согласно КУоАП (статья 173-4), это штраф в размере 850—1700 грн или общественные работы от 20 до 40 часов. При повторном или групповом правонарушении наказание может увеличиться вдвое. В большинстве случаев расплачиваться приходится родителям.

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