Как защититься от нападения вора в подъезде: советы тренера по самообороне

Грабители выбирают жертв в магазинах и транспорте и следуют за ними до подъезда, чтобы обобрать в замкнутом пространстве

В столице неизвестный грабит женщин прямо в подъездах. Вор подкрадывается сзади, бьет жертву, а затем крадет ценные вещи и убегает. Как уберечься в собственном доме?

Заходя в подъезд, мы привыкли считать себя в безопасности. Но замкнутое безлюдное пространство – лучшее место для преступников. Жертву воры выбирают заранее, в местах массового скопления людей, предостерегает Владимир Кучма, тренер по самообороне:

"Это все сигналы: наличие украшений, раскрытый в магазине бумажник, неаккуратно положенный в карман телефон".

За человеком следят до самого дома и уже там начинают атаковать. Чаще всего у дверей, когда он сосредоточен на поисках ключей. Поэтому, если видите позади незнакомца, будьте готовы к нападению.

"Упор руками в твердый предмет, дверь. И отсюда прямо отталкиваемся и наносим удар в развороте. Если развернуться не получается, можно ударить ногой для того чтоб снять давление и потом убежать", – объясняет тренер. В тренде Коронавирус уже в Украине: кто и где заразился, последние данные – онлайн

Чаще всего жертву толкают, когда она поднимается по лестнице, дальше срывают ценности и исчезают. А самая большая зона риска – лифт. Ведь бороться в замкнутом пространстве почти нереально.

"Когда люди подходят к лифтам они не смотрят, кто становится за ними. Самое простое действие – это обернуться и видеть второго человека боковым зрением. Если сомневаетесь в его намерениях, просто пропустите его вперед. Сделайте вид, что что-то забыли и дайте ему уехать", – говорит эксперт.

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