Как защититься от смога: советы врача-аллерголога

Специалист советуют пить больше воды и в случае необходимости – надевать маску и дома

В Украине продолжают тушить пожар в Чернобыльской зоне. Кроме того, вспыхивает огонь и в других регионах страны. Очевидцы рассказали журналистам "Ранку з Україною", как наблюдали последствия различных пожаров – небо может затянуть смогом очень быстро.

"Это было мгновенно, во второй половине дня, просто солнце накрыла черная туча", – говорит об увиденном жительница Ирпеня Михайлина Скорик-Шкаривская.

Проснулась и увидела дым в окне и жительница Вишневого Мария Кравченко.

"Встала утром и увидела очень много дыма. После этого закрыла окна. Стояла очень большая вонь, как в квартире, так и в подъезде", – говорит жительница города Вишневое Киевской области Мария Кравченко.

Во время пожаров в воздух попадают вредные для людей газы

"Они вызывают интоксикацию в организме, это может проявляться слабостью, головокружением, нарушением сна, кашлем, привкусом в горле и жжением слизистых", – говорит врач-аллерголог Елена Бачинская.

К тому же, выделяемые в процессе горения элементы делают более агрессивными аллергены, которые в период цветения в воздухе немало.

"Сейчас очень активное идет цветение деревьев, и очень большое количество пыльцы в воздухе. Из-за того, что в воздухе повышено содержание диоксида углерода, эти аллергены становятся в разы, в сотни раз агрессивнее", – говорит врач-аллерголог. В тренде Усиленный карантин неделю спустя: в парках многолюдно, а в банках – очереди

Чтобы защититься от смога, врач рекомендует пить больше воды. Также можно употреблять травяные чаи. Если есть сетки на окнах – их можно смачивать под проточной водой два раза в день. Кроме того – в случае смога маску или респиратор можно носить и дома, говорят специалисты.

Ранее "Сегодня" писали о заверениях заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который заявил, что на территориях хранилищ ядерного топлива в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС сейчас полностью безопасно.

По словам Геращенко, на хранилищах отработанного ядерного топлива ХОЯТ-1 и ХОЯТ-2 любые возгорания исключены. По его словам, хранилище отработанных ядерных отходов "Подлесный" также расположено в безопасном относительно лесных пожаров месте и также представляет собой несгораемые железобетонные конструкции. Вокруг хранилища лес был специально вырублен во избежание угрозы пожара. До зелёных насаждений расстояние более 100 метров. Пожар, который шел в сторону хранилища ядерных отходов "Подлесный", был потушен на дальних подступах еще утром, сообщил Антон Геращенко.

Также мы сообщали, что в МВД сообщили о ликвидации пожара на территории одного из лесничеств в Чернобыле.

В то же время в нескольких других лесничествах борьба с огнем продолжается.

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