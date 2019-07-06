Как Зеленский нового губернатора представлял и по Львову гулял, опубликованы яркие фото

Глава государства сделал селфи с Дартом Вейдером и выпил знаменитый львовский кофе















Сегодня президент Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Львов, где представил нового главу облгосадминистрации Маркияна Мальского и в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко пообщался с активом региона.

Среди главных задач в работе нового главы ОГА Зеленский назвал помощь в возвращении заробитчан и помощь им в развитии бизнеса. Также президент подчеркнул, что еще одной из задач руководства региона является борьба с контрабандой.

Кроме того, Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на должность львовского губернатора Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Потом глава государства в сопровождении чиновников Офиса президента, львовского губернатора и мэра Андрея Садового прогулялся по городу. Он с удовольствием фотографировался с львовянами и даже сделал свое личное селфи с "Дартом Вейдером" из саги "Звездные войны", после чего в одной из кофеен отведал знаменитый львовский кофе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что во Львов с Зеленским прибыл глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, который сообщил, что электронная таможня в Украине может заработать через год .

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