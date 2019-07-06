Сделать стартовой
25,87
29,2
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Как Зеленский нового губернатора представлял и по Львову гулял, опубликованы яркие фото

6 июля, 15:19

Глава государства сделал селфи с Дартом Вейдером и выпил знаменитый львовский кофе

Сегодня президент Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Львов, где представил нового главу облгосадминистрации Маркияна Мальского и в здании Львовского национального университета имени Ивана Франко пообщался с активом региона.

Среди главных задач в работе нового главы ОГА Зеленский назвал помощь в возвращении заробитчан и помощь им в развитии бизнеса. Также президент подчеркнул, что еще одной из задач руководства региона является борьба с контрабандой.

Читайте также

Кроме того, Зеленский заявил, что назначит одного из кандидатов на должность львовского губернатора Дениса Шмыгаля на должность главы Ивано-Франковской ОГА.

Потом глава государства в сопровождении чиновников Офиса президента, львовского губернатора и мэра Андрея Садового прогулялся по городу. Он с удовольствием фотографировался с львовянами и даже сделал свое личное селфи с "Дартом Вейдером" из саги "Звездные войны", после чего в одной из кофеен отведал знаменитый львовский кофе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что во Львов с Зеленским прибыл глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, который сообщил, что электронная таможня в Украине может заработать через год

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Львов, визит, Зеленский, дарт вейдер, садовой, Мальский

Вы сейчас просматриваете новость " Как Зеленский нового губернатора представлял и по Львову гулял, опубликованы яркие фото". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА

Сегодня, 14:51

Соответствующий указ глава государства подписал 5 июля

Зеленский назначил главу Львовской ОГА

Сегодня, 11:08

Соответствующий указ глава государства подписал 5 июля

Зеленский отбыл на Западную Украину: стала известна программа визита

Сегодня, 10:38

В ходе поездки президент представит новоназначенных глав Львовской и Закарпатской ОГА

У Зеленского ответили ГПУ по высказываниям пресс-секретаря

Сегодня, 02:07

ГПУ не имела законных оснований требовать от Офиса президента опровержения или подтверждения публичных заявлений Мендель

Обезоруживающие фразы: как победить в споре

Почему урчит в животе? Причины урчания в животе и их решение

​Люди спасли тонущих слонят: видео

Парубий созывает Раду на "последний бой" 11 июля

Продукт, спасающий от рака и диабета

Лучшие исторические сериалы, которые перевернут твой мир

Зеленский сменил АП на Офис: куда переедет гарант

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Гимн Украины во время награждения Хижняка

В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Вместо жары и засухи – дожди: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:34

В понедельник, 8 июля осадков стоит ждать в центре, на юге и на востоке страны

Жилье в Киеве дорожает: сколько стоит и какое пользуется спросом

Сегодня, 07:24

Цены на квартиры в столице с начала года поднялись более, чем на 8%

Экономический прогноз на третий квартал 2019 года: какими будут курс доллара и цены

Вчера, 07:00

В июле-сентябре экономисты обещают невысокий рост цен и зарплат

Тарифы на газ: цена для населения может быть выше, чем для предприятий

4 июля, 07:39

Эксперты говорят, сейчас самое время отменять режим ПСО, иначе зимой взлетят цены

С украинцев начнут взимать абонплату за "коммуналку": детально

Топ новостей: Зеленский рассказал о первой встрече с Путиным

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь