Как живет украинский Робинзон

Сегодня, 05:11

Олег Петрик отрекся от благ цивилизации и уже 30 лет живет среди девственной природы Трахтемировского полуострова на Днепре


Его называют украинским Робинзоном и отшельником. А сам себя он считает последним хранителем древнего святилища. Олег Петрик отрекся от благ цивилизации и уже 30 лет живет среди девственной природы Трахтемировского полуострова на Днепре. Но сейчас ему все сложнее спротивляться натиску современного мира. 

На машине зимой сюда не проехать. Потому идем пешком. Вот и он – ухоженный, в трипольских орнаментах, дом. В стороне от цивилизации.

Без газа и електричества, дом оказался очень теплым. Печь времен Киевской Руси. Ее по камню с места археологических раскопок Олег Петрик когда-то перевез в дом.

Сегодня гостеприимный хозяин угощает нас, чем Бог послал. Пригоршней хлопьев с яблоками, джемом и медом.

Олегу Георгиевичу 70 лет, пережил тяжелую легочную болезнь. Сейчас он в прекрасной форме. Говорит – спасло отсутствие городской суеты и девственная природа вокруг.

"Достаточно забот для каждого дня. Не нужно собирать в житницу. Все приходит. Достаточно положится. И все будет. А если чего то нет – значит его не надо, – рассказывает Олег Петрик.

Сейчас заповедник посещает все больше туристов. Хозяин говорит – для путников с добрым сердцем его дом всегда открыт.

Но полностью отказатся от благ цивилизации Олег Петрик так и не смог. Недавно обзавелся мобильным телефоном. Заряжает от автомобильного аккумулятора. Это единственный источник электричества в доме.

К сакральным местам Трахтемирова, где, как говорит Олег Петрик, зарождались религии, потянулись и экстрасенсы.

"Нам сказали, что вы нас поведете в порталы! Я говорю: какие порталы, бабоньки!? Переход в другие миры! Я говорю – девочки, только что села птичка. Ни одна из вас эту птичку не увидела! Где, где, где!? Пока она не улетела. Размах крыльев два с половиной метра – называется орлан белохвостый. Вы такую птичку не увидели – какие порталы?!", – рассказывает Олег Петрик.
дом, раскопки, отшельник, робинзон

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