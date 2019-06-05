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Как живется тезкам нового президента Украины: в стране минимум 33 Владимира Зеленского

5 июня, 07:00

Однофамильцы Зеленского таксуют, торгуют зерном и ждут карьерного роста

Фото: AFP

В Украине живут как минимум 33 тезки нового президента: Владимиры Зеленские есть в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Луганской областях и в столице. Их данные значатся в официальных телефонных справочниках Украины. Как выяснили журналисты "Сегодня", в нашей стране есть и три полных тезки гаранта — Зеленские Владимиры Александровичи. Мы пообщались с несколькими из них. 

"Зовут на выборы"

Владимиру Зеленскому, который проживает в Полтавской области, скоро исполнится 60 лет. Раньше он работал учителем, как и герой сериала "Слуга народа", затем был фермером, сейчас трудится таксистом. Побеседовать согласился охотно. Говорит, что однокурсники его дочки-студентки сразу после выборов начали поздравлять девушку и в шутку требовать "магарыч" за то, что "папа стал президентом".

"Сам я таксую, потому как прожить на пенсию по инвалидности сложно. Она у меня всего 1497 гривен. Могу добавить, что соседи и знакомые мне всерьез и в шутку сейчас предлагают стать местным руководителем — я у громады на хорошем счету. Мне и до победы Владимира Зеленского предлагали идти на местные выборы, но я отказался. К новому гаранту я отношусь уважительно, смотрел инаугурацию. Так и напишите, что Зеленский с Полтавщины считает, что президент Зеленский должен вывести Украину из нищеты. Хорошо в стране живут лишь 3—5% населения, остальные выживают. "Коммуналка" просто "задрала". Если бы увидел Зеленского вживую, то сказал бы ему, что в первую очередь нужно закончить войну". 

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Откуда фамилия

Другой однофамилец президента и его полный тезка рассказал газете "Сегодня", что живет и трудится в Изюмском районе Харьковской области.

"По профессии я менеджер-экономист, предприниматель. Кроме того, возглавляю правозащитную общественную организацию, строю свою жизнь своими руками. После выборов меня поздравляли с победой (смеется). Не исключаю, что вскоре у меня возможно продвижение по карьерной лестнице. В хорошем смысле люди "накаркают". Если Владимир Александрович сделает хорошие дела для Украины, то буду этому очень рад", — говорит Владимир Александрович Зеленский.

Кроме того, в последнее время Зеленские озадачились происхождением своей фамилии.

"Есть мнение, что корни связаны с каким-то населенным пунктом", — делятся они. 

Зерно и сомнения

Но есть и тезки, которые к новому президенту относятся осторожно. Владимир Зеленский из Днепропетровской области говорит, что пока кардинальных перемен в стране не ждет.

"Скоро во власть пойдут и Винник, и Павлик. Будет не Верховная Рада, а сплошные концерты", — считает Владимир Иванович Зеленский.

О себе Зеленский-однофамилец добавляет, что ему чуть больше 60 лет и его работа связана с зерном.

Напомним, ранее "Сегодня" писали о том, что Зеленский встретился с семьями погибших горняков во Львовской области. Президент подчеркнул необходимость решить проблему с жильем семей погибших.


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Тег выборы, тезки, профессии, Владимир Зеленский, фамилия, местные выборы

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АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

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