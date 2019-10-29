Суровый ноябрь: прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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Последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом, такой прогноз дал сайту "Сегодня" самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань.

Зима стучится, но не торопится

Впрочем, начало и конец ноября, по его расчетам, окажутся больше осенними, чем зимними: будет холодно, дождливо, но температура удержится плюсовой. А вот с 12-13-го по 21-22 ноября ожидаются морозы, ночью даже до 9-11 градусов ниже ноля, днем минус 3-5 градусов.

"По 10 ноября на большей части Украины нас ожидают плюсовые температуры, днем 5-8 градусов, 3-4 ноября может быть даже до +11 в зависимости от региона, на юге теплее, на севере и востоке прохладнее, – рассказал нам Леонид Горбань. – А вот с 11 ноября будет резкое похолодание, и по 22-е будут минусовые температуры, самые низкие – 16-17 ноября, может быть даже 9-11 мороза, но в основном 4-6 градусов мороза. С 22 числа вновь ожидается возвращение к плюсовой температуре и до конца месяца морозов не будет, но прохладно – 2-4 градуса тепла. А 30 ноября – около ноля. Чуть теплее на юге – там морозы продержатся всего три-четыре дня в середине месяца. Да и в остальные дни погода на юге окажется на 3-4 градуса теплее, чем в более северных регионах".

Прогноз осадков: 7-8 ноября – сильный дождь, 12-13 – первый небольшой снег с дождем, который должен захватить и Киев. В сочетании с минусовой температурой это означает гололед на улицах и дорогах. Но, по оценке Горбаня, это пока не зима, и не промерзшая еще земля эти осадки "съест". Наконец, третий циклон придет к нам в конце ноября. Обильные дожди пройдут 27-28 ноября и вызовут понижение температуры до ноля градусов.

Горы не в счет

По словам Леонида Горбаня, крайне сложно обстоит дело с долгосрочными прогнозами погоды в гористых регионах, где гуляющие по ущельям ветры нередко устанавливают свои порядки.

"Украина – это семь погодно-климатических зон, поэтому точность моего усредненного прогноза для всей страны может быть ниже, чем для отдельно взятого региона, но будет верной общая тенденция: похолодание или потепление, возможность осадков, – разъяснил Леонид Горбань. – По горам и предгорьям я расчеты вообще не делаю, так как там действуют совсем другие законы, не поддающиеся долгосрочным прогнозам. Обсчитываю только прогнозируемые равнинные регионы, к которым относится большинство территории страны".

Для примера он привел гористую Хорватию, которая расположена с севера на юг. Как только в ее "каньоны" заходит северный ветер, он начинает ускорение с севера на юг, ломая все долгосрочные расчеты синоптиков. На равнинах такого ускорения не было бы, а в горах возникают ураганные ветра, сдувающие с мостов автомобили.

Альтернативные прогнозы

Сайт Укгридрометцентра в своем традиционном прогнозе на пять дней вперед также обещает, что первые дни ноября будут сухими относительно теплыми: днем +4-6. Однако возможны ночные заморозки до 2 градусов мороза. Данные с других погодных метеосайтов, дающих расчеты погоды на 2-4 недели вперед, в целом совпадают с предсказаниями Горбаня. Усредненный их прогноз выглядит так: выше +5 в начале месяца, потепление выше +10 и сильные дожди, даже с грозами 6-10 ноября, похолодание ниже ноля и сильные дожди со снегом 14-16 ноября. А вот конец месяца может быть более сухим, чем прогнозирует народник – дожди пройдут 20-22 ноября и окажутся менее обильными. А их прогноз на 30 ноября идентичен расчетам Горбаня: будет ноль градусов и сухо. Сайт "Сегодня" также рассказывал в начале года, какой может быть погода в 2019 году.

А пока в ожидании прихода холодного и дождливого ноября вспомним, какие погодные катаклизмы бушевали в мире в уходящем октябре:

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