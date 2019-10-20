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Какая погода ждет украинцев сегодня: синоптики рассказали прогноз

20 октября, 07:58

Сегодня в Украине будет тепло и без дождей

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 20 октября, будет сухо и тепло, но большую часть страны с самого утра покрыл густой туман. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"20 октября переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях туман. Ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с", – говорится в сообщении.

Температура сегодня установится на уровне 17-22 °, в западных областях местами – 23-25 °.

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Кроме того, синоптики рассказали о погоде на сегодня в Киеве и области. В частности, в столице 20 октября будет наблюдаться переменная облачность, осадков не будет. Ветер ожидается южный, 3-8 м / с. Температура будет 20-22 °. В области тоже дождей не будет, ветер южный и юго-восточный, 3-8 м / с. Температура, по словам синоптиков, будет 17-22 °.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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