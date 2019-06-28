Какая президентская зарплата Зеленского и сколько в Украине безработных: главные новости страны

Проспектам Шухевича и Бандеры в Киеве вернули "коммунистические" названия

Фото: facebook.com/sluga95.

ТОП-5 новостей уходящей недели: что именно произошло в ПАСЕ и за что в столице убили девятилетнего мальчика, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Вернули Россию – ушла Украина: что нужно знать о скандале в ПАСЕ

Скандал в ПАСЕ: в ночь на вторник, 25 июня стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. что нужно знать о скандале в ПАСЕ.

За то, что Россия возвращается в ПАСЕ, проголосовали 118 парламентариев, "против" – 62, и еще 10 воздержались. Результаты голосования объявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

Поддержали идею возвращения России к работе в организации Австрия, Азербайджан, Франция, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Сербия, Словакия, Турция и другие страны. Делегации этих стран проголосовали утвердительно.

Почти полностью поддержали возвращение России в ПАСЕ делегаты из Германии, Швейцарии, Чехии, Молдовы, Нидерландов, Армении и других.

Те, кто выступал против такой инициативы, были из Польши, Эстонии, Великобритании, Швеции, Грузии, Латвии и Литвы. Украина в ПАСЕ тоже выступила против этой резолюции.

Таким образом, введенные ранее санкции против делегации РФ снимаются.

В свою очередь, украинская делегация приняла решение прекратить свое участие в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом сообщил в Facebook глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев.

Украинская делегация после скандального решения в Ассамблее провела собрание и приняла следующие решения:

прекратить участие в работе ПАСЕ, кроме вопросов, связанных с лишением полномочий российской делегации;

делегация обращается к Верховной Раде с необходимостью срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в ПАСЕ в дальнейшем;

делегация обращается к президенту и МИД немедленно выработать четкую позицию относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы.

Стала известна зарплата Зеленского за май

Пока Кабмин повышает зарплаты чиновникам, стала известна зарплата президента Владимира Зеленского за май. Как оказалось, глава государства Владимир Зеленский получил за 10 дней мая свою первую президентскую зарплату, которая составила немного более 10 тысяч гривен. Об этом сообщили в Администрации президента в ответ на журналистский запрос.

"По информации, предоставленной Государственным управлением делами, заработная плата президенту Украины Владимиру Зеленскому в мае 2019 года с момента вступления на пост (главы государства) насчитана в размере должностного оклада – 12 727,27 грн. Другие составляющие заработной платы (надбавки, премии и др.) президенту Украины не назначены. После сбора обязательных налогов в сумме 2 481,83 грн зарплата депонирована", – говорится в ответе АП.

Отметим, что пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко рассказывал, что его оклад на посту главы государства составлял 28 тысяч гривен в месяц, однако эти деньги он перечислял на благотворительность.

Девятилетнего Захара убили из мести его родителям

Страну потрясло очередное жестокое и бессмысленное убийство ребенка. 23 июня недалеко от озера Вырлица в Киеве нашли тело девятилетнего мальчика Захара Черевко, который пропал накануне – вышел из дома и не вернулся.

22 июня родители ребенка обратились к интернет-сообществу с просьбой помочь им в поисках сына. Они рассказали, что около восьми часов вечера мальчик вышел на улицу с блокнотом и ручкой, чтобы взять интервью у прохожих возле своего дома. Но домой он больше не вернулся.

Правоохранители быстро вышли на след ребенка: камеры видеонаблюдения одного из торговых центров зафиксировали, как мальчик идет вместе с каким-то мужчиной, личность которого установили.

"Когда полицейские пришли по адресу проживания киевлянина, тот вел себя нервно, путался в показаниях. Мужчину доставили в Дарницкое управление полиции, а в это время на спецлинию "102" поступило сообщение, что в озере Вырлица рыбаки обнаружили тело ребенка, по описанию похожего на пропавшего мальчика", – уточнили в полиции обстоятельства трагедии.

Подозреваемый был задержан. По словам главы столичной Нацполиции Андрея Крищенко, им оказался мужчина 1989 года рождения, который приходился братом отчиму убитого мальчика.

Подозреваемый объяснил мотив преступления тем, что убил девятилетнего Захара из мести его родителям. Он уже дал показания, как убил мальчика и куда выбросил орудие, которые водолазы нашли в озере в том месте, которое указал подозреваемый. При этом были изъяты некоторые вещи, которые имеют отношение к преступлению.

"Этому лицу уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня следователь с процессуальным руководителем согласуют документы и обратятся в суд для избрания меры пресечения", – сказал Крищенко.

В Украине подсчитали безработных

В Украине подсчитали безработных.Как оказалось, уровень безработицы среди населения Украины, численность которого по состоянию на 1 апреля сократилась до 42,08 млн человек, в возрасте от 15 лет и старше в первом квартале 2019 года составил 9,1%, а среди лиц в возрасте от 15 до 70 лет – 9,2%. Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики от 24 июня.

При этом, по данным ведомства, уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 50,7%, а среди населения в возрасте от 15 до 70 лет – 57,1%.

"Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в первом квартале 2019 года составило 16,4 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 16,3 млн человек. Количество безработного населения в возрасте от 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,6 млн человек", – сообщает Госстат.

В ведомстве добавили, что занятое население – лица в возрасте от 15 лет и старше, которые в течение исследуемой недели работали хотя бы один час с целью получения оплаты или прибыли, либо временно отсутствовали на работе.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что уровень безработицы среди экономически активного населения Украины в возрасте от 15 до 70 лет в четвертом квартале 2018 года составлял 9,3% (1,7 млн человек). При этом количество занятого населения в возрасте 15-70 лет сократилось до 16,2 млн человек.

В Киеве вернули старые названия проспектам Бандеры и Шухевича

25 июня в Киеве суд вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия – столичная Фемида частично удовлетворила исковые требования и отменила решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Об этом написал в Facebook директор Института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Полный текст с мотивацией будет через 5 дней. Получим полный текст, будем подавать апелляцию. Борьба продолжается", – говорится в сообщении.

Среди истцов значится народный депутат Ирина Бережная, как известно, погибшая в Хорватии в 2017 году. А в процессе участвовала также мать Ирины Елена Бережная.

"Судья Чудак Олеся Николаевна, кстати судья, преследовавшая майдановцев, отменила решение Киевсовета. У истцов, российской агентуры во главе с гаспажой Бережной, была "нулевая правовая позиция", поэтому судья до последнего затягивала вынесение очередного позорного решения", – написал в Facebook директор Украинских студий стратегических исследований Юрий Сиротюк.

Уже в среду, 26 июня стало известно, что в Киеве подадут апелляцию на это решение. Так, Киеврада обратится с апелляцией на решение Окружного административного суда Киева, который отменил решение столичных депутатов о переименовании проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом на своей странице в сети Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Реванша не будет! Во-первых: мы готовим апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, который отменил решение Киевсовета о переименовании двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина. И, во-вторых на следующей сессии Киеврады мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов", – заявил Кличко.

В свою очередь, в Окружном административном суде Киева разъяснили, почему отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. Считают, что для новых названий было мало оснований.

"В частности, суд удовлетворил частично иск ОО "Еврейская правозащитная группа" и ОО "Антифашистское правозащитная лига" к Киевскому городскому совету и признал противоправным и отменил соответствующие переименования. Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений", – сообщают в суде.

Также отмечают, что при рассмотрении указанного дела принято во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования. Мол, Киеврада не учла их во время принятия решения по изменению названия проспектов.

Кстати говоря, мало кто знает, что проспект Бандеры декоммунизировали дважды.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Какая президентская зарплата Зеленского и сколько в Украине безработных: главные новости страны". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"