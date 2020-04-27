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  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

27 апреля, 09:38

Сергей Мартынец

В Украине количество инфицированных приближается к 10 тысячам

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит актуальную информацию, как проходит эпидемия в нашей стране.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 26 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 8617 случаев COVID-19, из которых 209 летальных, 840 пациентам удалось вылечиться. Только за субботу количество инфицированных выросло на 478 человек. Также инфекция подтверждена уже у более чем тысячи медиков. В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В то же время в Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

Пока эпидемия не идет на спад в Украине. Более того, на начало мая прогнозируют пик коронавируса, в связи с чем карантин продлили до 11 числа. Однако эпидемиологи предупреждают, что будет и вторая волна коронавируса в Украине. Эпидемиолог Владимир Курпита говорит, что несколько тысяч больных в Украине – это еще не пик и далеко не конец.

Скорость распространения коронавируса по областям Украины

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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