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Какая ситуация с COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

15 июля, 09:15

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине снова отмечается большое количество вылечившихся от вируса

Министерство здравоохранения проводит онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные по коронавирусу.

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Напомним, по состоянию на утро 14 июля в Украине было зафиксировано 638 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 14. За понедельник выздоровел 651 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 147.

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Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Харьковская и Черниговская области не соответствовали критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, какие области находятся в зоне риска.

Тем временем Минздрав исключил из протокола лечения тяжелых больных COVID-19 противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Однако его еще смогут применять для лечения пациентов средней степени тяжести. Также стало известно, что Индия передала Украине новое лекарство от COVID-19.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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