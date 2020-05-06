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  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

6 мая, 09:06

Сергей Мартынец

В Украине все больше становится людей, которые побороли коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 5 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 12 697 случаев COVID-19, из которых 316 летальных. Только за понедельник количество инфицированных выросло на 366 человека. Кроме того, из общего количество зараженных коронавирус обнаружили у 2 479 медиков и 881 ребенка. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В Украине количество зараженных коронавирусом перевалило за 13 тысяч

По мнению экспертов Мирового центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию, мероприятия, которые были приняты властями Украины, в целом позволили существенно замедлить процесс стремительного распространения COVID-19 и снизить тяжелые последствия от нее, как это наблюдалось в некоторых странах Европы и США. Однако эпидемия не планирует уходить – сначала будет спад, потом вторая волна. Эксперты сделали прогноз по коронавирусу в Украине.

А тем временем в Украине продлили карантин до 22 мая, но будут введены ослабления ограничений, которые касаются работы бизнеса. Глава правительства подчеркнул, что список озвучен заранее, чтобы предприниматели успели подготовиться к работе: закупить необходимые материалы, провести запись клиентов и т.д. Читайте подробнее, кому разрешат работать с 11 мая.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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