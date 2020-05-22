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  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

22 мая, 09:14

Сергей Мартынец

В Украине все больше инфицированных, но резких вспышек заболеваемости нет

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщит свежие новости.

Напомним, на утро 21 мая в Украине было 19 706 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 579 летальных, 6 227 пациентов выздоровели. Только за среду зафиксировано 476 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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А тем временем в Украине снова продлили карантин. На этот раз не на 10 дней, как в прошлый раз, а на месяц. При этом во время действия карантина, начиная с 22 мая, каждые 10 дней будут следовать новые этапы смягчения ограничений. Но это будет зависеть от эпидемической ситуации в каждой конкретной области.

Более того, правительство разрешило, наконец, запустить работу общественного транспорта и даже метро. Автобусы начнут ходить с 22 мая, а метрополитен откроют с 25-го. Читайте подробнее о новых правилах работы транспорта после ослабления карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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