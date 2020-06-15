Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов проводит онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине.

Напомним, на утро 14 июня в Украине было 31 154 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 889 летальных, 14 082 пациента выздоровели. Только за субботу было зафиксировано 648 новых случаев заражения. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде На Украину обрушилась непогода: без света остались более 170 населенных пунктов

Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней было сначала больше 600 новых случаев в сутки, потом 689, 683, 753. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Максим Степанов рассказывал, что ужесточение карантина рассмотрит комиссия Минздрава.

В свою очередь президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства заявил, что надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт – места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления – на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить противоэпидемическую безопасность, прописанную Кабинетом министров.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама