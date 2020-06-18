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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

18 июня, 09:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В Украине продлили карантин, поскольку ситуацию с коронавирусом печальная

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине. После него выступит его заместительница Ирина Садовьяк.

Напомним, на утро 17 июня в Украине было 33 234 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 943 летальных, 14 943 пациента выздоровели. Только за вторник было зафиксировано 758 новых случаев заражения. Стоит отметить, что в тот день была два антирекорда – наибольшее количество зараженных и смертей за сутки.

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Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. В Ивано-Франковской области уже ужесточили карантин.

А тем временем в Украине снова продлили карантин, на этот раз до 31 июля. В правительстве уже отмечали, что за последнюю неделю зафиксирован рекордный за все время эпидемии всплеск коронавируса. Чиновники сетуют на то, что украинцы приняли смягчение карантинных ограничений за их отмену. Читайте подробнее, что изменится с 22 июня.

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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