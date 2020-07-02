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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

2 июля, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Максим Степанов расскажет свежие новости по коронавирусу

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Он сообщил новые данные по коронавирусу.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 1 июля в Украине было 44 998 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, летальных случаев – 1173, выздоровели 19 548 человек. Только за вторник зафиксировано 644 новых случая и 14 человек умерли. При этом снова ухудшилась эпидемиологическая ситуация в столице – за сутки заболели более 100 человек. В результате в Киеве усилили карантин.

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В Минздраве сообщали, что на данный момент к ослаблению карантина не готовы следующие регионы: Киев и Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковска, Киевская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

Президент Владимир Зеленский отметил, что на западе страны все больше заполняются больницы коронавирусными больными. Он надеется, что удастся избежать худшего сценария, но призвал готовиться ко второй волне эпидемии. А тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил условия для усиления карантина, не исключил даже остановку общественного транспорта. Глава правительства также назвал самые проблемные регионы – главных кандидатов на ужесточение ограничений.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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