Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 15 июля в Украине было зафиксировано 836 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 15. За вторник выздоровели 937 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 171.

Отметим, что сейчас Винницкая, Волынская, Донецкая, Закарпатская, Харьковская и Черниговская области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью сайту "Сегодня" рассказывал, какие области находятся в зоне риска.

Тем временем Минздрав исключил из протокола лечения тяжелых больных COVID-19 противомалярийный препарат гидроксихлорохин. Однако его еще смогут применять для лечения пациентов средней степени тяжести. Также стало известно, что Индия передала Украине новое лекарство от COVID-19.

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