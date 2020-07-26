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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

26 июля, 10:22

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Максим Степанов сообщит свежие данные по COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине было зафиксировано 1 106 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 19. За пятницу выздоровели 611 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Киеве – 129.

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В Украине продлили карантин до 31 августа, однако сейчас Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Теперь Украину поделят на четыре "коронавирусные зоны".

Читайте также наше эксклюзивное интервью с главврачом Александровской больницы о том, как в Киеве спасают больных коронавирусом. Людмила Антоненко заверяет, что жители столицы рано расслабились – вирус никуда не исчез. Также врач рассказала, сколько сейчас в больнице пациентов с диагнозом COVID-19 и чем опасна инфекция, а также когда может закончиться карантин и стоит ли ожидать вторую волну заболевания.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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