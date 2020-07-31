Какова ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 30 июля в Украине было зафиксировано 1197 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 23. За среду выздоровели 760 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили в Киеве – 199 и во Львовской области – 131.

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В Украине продлили карантин до 31 августа, однако сейчас Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Сумская, Ровенская, Тернопольская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Степанов озвучил президенту Владимиру Зеленскому причины вспышки коронавируса.

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. Однако оказалось, что в Украине появился свой препарат против коронавируса. Пациенты, которые принимали препарат, сказали, что чувствуют себя лучше.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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