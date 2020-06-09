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Какая ситуация с эпидемией в Украине: онлайн-брифинг МОЗ

9 июня, 09:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Каждый день появляются сотни новых зараженных, есть и летальные случаи

В Министерстве здравоохранения проходит онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщил последние данные.

Напомним, на утро 8 июня в Украине было 27 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 797 летальных, 12 195 пациентов выздоровели. Только за воскресенье зафиксировано 463 новых случаев заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В то же время Крымская правозащитная группа сообщает, что в оккупированном Крыму количество случаев заражения и смертей от COVID-19 целенаправленно занижаются. Оккупационные власти делают это с целью снятия ограничений при поэтапном выходе из карантина. Всего за время эпидемии там насчитали 614 зараженных и 17 смертей.

А тем временем приближается 10 июня и новый этап ослабления карантина. Однако в Минздраве заявляли, что не все регионы отвечают необходимым критериям. В черный список входят Киев, Волынская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Именно в этих регионах сохраняется высокая инцидентность заражений, сильно загружены больницы и есть проблемы с ПЦР-тестированием на коронавирус. В Минздраве озвучили причины увеличения случаев коронавируса в Украине.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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