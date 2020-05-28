Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Коронавирус продолжает распространяться по стране, хоть и уже меньшими темпами

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщил свежие данные по эпидемии.

Напомним, на утро 27 мая в Украине было 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7 995 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 321 новый случай заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

А тем временем во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков. Отметим, что методом иммуноферментного анализа обнаруживают, есть ли в организме вирус или антитела к вирусу. Также стало известно, что во Львовской больнице скорой медицинской помощи часть медиков переболели бессимптомно.

В тоже время в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

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