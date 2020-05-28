Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27
29,72
  1. Последние новости Украины

Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

28 мая, 09:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Коронавирус продолжает распространяться по стране, хоть и уже меньшими темпами

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине. Глава ведомства Максим Степанов сообщил свежие данные по эпидемии.

Напомним, на утро 27 мая в Украине было 21 905 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 658 летальных, 7 995 пациентов выздоровели. Только за вторник зафиксировано 321 новый случай заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама

В тренде
В Украине за сутки сотни новых больных и выздоровевших: новые данные

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

А тем временем во Львове провели ИФА-тестирование среди медиков. Отметим, что методом иммуноферментного анализа обнаруживают, есть ли в организме вирус или антитела к вирусу. Также стало известно, что во Львовской больнице скорой медицинской помощи часть медиков переболели бессимптомно.

В тоже время в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 28 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функции
Саакашвили рассказал об отношениях с Аваковым и уже хочет лишить МВД одной функцииПолитика
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейских
Жестокое изнасилование в Кагарлыке: что известно о состоянии жертвы полицейскихПроисшествия
"Полицейское изнасилование" в Кагарлыке: жена подозреваемого выступила в его защитуПроисшествия
Полицейские в Черкасской области устроили
Полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбищеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...