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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

31 мая, 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Карантин в Украине ослабляют, несмотря на то что украинцы продолжают заражаться

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в Украине. Глава ведомства сообщил свежие данные.

Напомним, на утро 30 мая в Украине было 23 204 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 696 летальных, 9311 пациентов выздоровели. Только за пятницу зафиксировано 393 новых случая заражений. В лидерах по инфицированию населения остаются Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказывал, что данные о смертности от коронавируса во многом зависят от того, как их считать. Поэтому Украина переходит к новому качеству этого подсчета. Теперь коронавирус будут определять как причину смерти только по данным вскрытия.

В свою очередь заместитель директора Института проблем математических машин и систем НАНУ Игорь Бровченко заявил, что Украина преодолела пик эпидемии, и дал оптимистический прогноз. Он считает, что если не будет пагубного влияния смягчения карантина – новых вспышек заболеваемости, то в ближайшие две недели эпидемия должна пойти на спад.

В то же время в Национальной службе здоровья Украины рассказывали, какие услуги являются бесплатными для больных COVID-19. Пациенту не нужно будет платить за то, за что платит государство.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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