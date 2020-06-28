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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

28 июня, 10:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Украина начала борьбу со второй волной коронавируса

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 27 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 40 065, летальных случаев – 1110, выздоровели 18 701 человек. Только за пятницу зафиксировано 948 новых случаев и 24 человека умерли. При этом серьезно обострилась ситуация на западе страны. Читайте подробнее, как больница на Закарпатье "приняла" вторую волну коронавируса.

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В Украине продолжают фиксировать суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. Президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии прямо посреди лета – "тогда никто не будет рад ослаблению карантина".

В столице тоже ситуация ухудшается, там сейчас больше всего зараженных в сравнении с другими регионами – число приближается к пяти тысячам. Мэр Виталий Кличко даже пригрозил снова ограничить работу транспорта. Он сетует на то, что люди перестали соблюдать меры предосторожности.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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