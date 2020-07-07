Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Эпидемиологическая ситуация в Украине все еще напряженная

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, по состоянию на утро 6 июля в Украине было зафиксировано 543 новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции, летальных случаев – 13. За воскресенье выздоровели 327 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 104, Ровенской – 82, в Киеве – 59 и на Закарпатье – 54. В то же время в Киеве снова смягчили карантин.

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В Минздраве констатировали, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская области не отвечают критериям, при которых возможно ослабление карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями охвата тестирований на 100 тысяч населения, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем в Украине уже отмечают позитивную динамику эпидемии. Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. Так, например, только за прошедшие сутки число новых больных резко упало и составило 543 человека (для сравнения – в последние дни эта цифра колебалась в районе 800-900).

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