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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

2 августа, 10:16

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

За последние сутки зафиксировали больше тысячи зараженных

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране.

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Напомним, по состоянию на утро 2 августа в Украине было зафиксировано 1112 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 16. За субботу выздоровели 235 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 112 и Киеве – 110.

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Как известно, карантин в Украине продлили до 31 августа, однако области поделили на четыре зоны, в которых будут действовать разные ограничения для противодействия коронавирусу. Это "красная", "оранжевая", "желтая" и "зеленая" зоны. Решение о новом "карантинном" делении вступит в силу 3 августа. Степанов озвучил президенту Владимиру Зеленскому причины вспышки коронавируса.

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. Однако оказалось, что в Украине появился свой препарат против коронавируса. Пациенты, которые принимали препарат, сказали, что чувствуют себя лучше.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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