Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга Ляшко

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко дает брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Представитель Минздрава озвучит актуальную на утро информацию о количестве инфицированных и многое другое.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 30 марта в Украине были лабораторно подтверждены 548 заражений коронавирусом, 13 случаев закончились летальным исходом. Вылечились от опасного недуга восемь человек. Смотрите подробней карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 31 марта

В то же время в Минздраве отмечают, что за последние дни больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет, что 22% от общего количества. Кроме этого, в Украине уже есть случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших. Меньше всего болеет, как ни странно, главная группа риска – пенсионеры: от 71 до 80 лет – 1,4%; от 81 до 90 лет – 0,2%.

А тем временем украинцы продолжают возвращаться на родину со всех уголков планеты. На днях скандалом закончилось возвращение украинцев с Бали и Вьетнама. Одни штурмовали закрытые двери выхода из аэропорта "Борисполь", а другие удивились условиям обсервации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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