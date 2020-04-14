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Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга министра

14 апреля, 09:36

Сергей Мартынец

Эпидемия пока не спадает, но Минздрав делает все необходимо, чтобы не было резкого всплеска заболеваемости

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

Чиновник сообщит, сколько новых случаев COVID-19 появилось з последние сутки, а также ответит на некоторые вопросы.

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Эпидемия COVID-19 в Украине: за сутки вылечилось больше людей, чем умерло

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 13 апреля были лабораторно подтверждены 3102 случаая COVID-19, из которых 93 летальных, еще 97 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет – их 85,5%. Из общего числа зараженных инфекцию обнаружили у более чем 330 медиков. В лидерах остаются Киев и Ивано-Франковская область. Также появились первые зараженные в Николаевской области. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса. А пока в Украине ищут способ, как победить заразу, замглавы Минздрава Виктор Ляшко сделал тревожный прогноз – коронавирусная инфекция в Украине может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Также санврач рассказал, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля. Он отмечает, что сейчас Украина движется по оптимистичному сценарию развития эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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коронавирус брифинг Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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