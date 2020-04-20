Министерство здравоохранения Украины (МОЗ) 20 апреля дает онлайн-брифинг относительно ситуации в Украине по борьбе с коронавирусом. Глава ведомства Максим Степанов сообщает последние данные касательно количества зараженных и отвечает на вопросы.

В частности, на ежедневном брифинге озвучивают статистику по заболеваемости, обнародуют цифры, какова ситуация с заболеваемостью в регионах, количество летальных исходов от заражения COVID-19 и количество выздоровевших. Также говорится о ситуации с обеспечением медпрепаратами и медицинским оборудованием и о том, как соблюдается режим карантина..

Реклама В тренде Какая ситуация с коронавирусом в Украине: онлайн-трансляция брифинга МОЗ

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 19 апреля в Украине было 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. Пик заболеваемости на COVID-19 и смертности от него в Украине ожидается в начале мая. Главным критерием, смягчать ли карантин и когда, станет эпидемическая ситуация после Пасхи и майских праздников.

Чтобы сдержать волну заражений, в Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. До 24 апреля действует карантин, на время которого закрыли школы, детсады, непродуктовые магазины, прекращены междугородние перевозки, закрыта граница.

О том, насколько украинцы переживают из-за риска заразиться коронавирусом, узнавайте в результатах Всеукраинского опроса на сайте "Сегодня". Это совместный проект "Медиа Группы Украина" и исследовательской компании Gradus Research "Градус здоровья Украины. Обратная связь".

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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