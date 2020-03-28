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  1. Последние новости Украины

Какая ситуация в Украине с коронавирусом: видео брифинга Ляшко

28 марта, 10:15

Сергей Мартынец

Количество инфицированных в Украине перевалило за 300

В Министерстве здравоохранения проходит очередной брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине.

Заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщит самую свежую информацию, сколько сейчас инфицированных.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 марта

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на вечер 27 марта было зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом в Украине. Только за прошедшие сутки было выявлено 92 новых случая, в то же время количество смертей не возросло. Согласно данным Минздрава, в Украине меньше всего заражаются пенсионеры. Стоит отметить, что больше всего подвержены заражению и гибели от коронавируса именно пожилые люди. Например, в Италии основное количество умерших именно старики в районе 80 лет. А вот в нашей стране от вируса больше всего пострадали более молодые люди. Читайте подробней, кто в Украине больше всего заражается коронавирусом.

В то же время исполняющий обязанности генерального директора "Центра общественного здоровья" Игорь Кузин в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" рассказал, что в Украине коронавирусом могут заразиться от 7 до 22 миллионов человек. Тем не менее, отметил он, коронавирус теряет свою активность. По словам специалиста, свойства вируса постепенно приближаются к свойствам обычного гриппа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус Виктор Ляшко

Источник: Сегодня

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