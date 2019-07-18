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Какая украинская водка вошла в ТОП-3 среди признанных мировых лидеров?

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18 июля, 11:00

На днях Ассоциация сомелье Украины подвела итоги независимой "слепой" дегустации крепких напитков, в ходе которой новинку отечественного рынка ТМ Green Day EVOLUTION сравнили с лучшими мировыми брендами Швеции, Финляндии, США и Франции

Цель проста – доказать, что в Украине появился достойный конкурент всемирно признанным лидерам отрасли. В состав жюри вошли лучшие сомелье Украины разных лет и бренд-амбассадоры известных международных алкогольных марок. Для дегустации напитки налили в одинаковые графины и закодировали, чтобы сомелье и не подозревали, что именно пробуют. Единственное, на что ориентировались профи в вынесении вердикта – порядковый номер образца. Украинский бренд Green Day EVOLUTION вошел в тройку лидеров дегустации.*

Иван Бачурин, президент Ассоциации сомелье Украины: "Мне очень отрадно, что в ходе дегустации мы пришли к выводу, что продукт, который производится в Украине, может конкурировать с мировыми брендами премиум-класса".

Представители компании-производителя не удивлены таким результатом.

Сергей Корольчук, маркетинг-директор компании "Алеф Виналь": "Конечно, мы довольны такой высокой оценкой, но я бы не сказал, что она стала для нас неожиданной. Green Day EVOLUTION – это результат трехлетней работы международной команды, задачей которой было создать продукт, способный не только конкурировать, но и побеждать признанных мировых лидеров рынка! Сегодняшняя дегустация только подтвердила, что мы действительно создали продукт мирового уровня".

В компании говорят, что подобные победы создают положительный имидж украинским производителям в мире. А украинцы – получили отечественный продукт мирового уровня.

* Информация, изложенная в материале, содержит мнение экспертов Ассоциации сомелье Украины и основана на результатах проведенной ими дегустации 

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Тег водка, Green Day EVOLUTION

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