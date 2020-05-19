Какие эмоции вызывает у украинцев карантин – опрос

Опрошенные боятся, что заболеют их близкие, но в то же время живут надеждой

Во время карантина, вызванного вспышкой коронавируса, каждый третий украинец испытывает тревогу, неуверенность, и в то же время надежду. Таковы результаты опроса исследовательской компании "Градус".

Как и в начале карантина, большинство боится заболеть коронавирусом. В основном украинцы боятся, что заболеют их близкие, также беспокоятся о том, что им могут не предоставить соответствующую медицинскую помощь.

Подавляющее большинство опрошенных считает коронавирус очень серьезной угрозой для экономики и готово помогать другим – например, жертвовать средства или разносить продукты первой необходимости людям из зоны риска.

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Относительно ослабления карантина и целесообразности открытия торговых центров уже в эту пятницу – мнения разделились практически поровну. А вот восстановление работы метро поддерживает львиная доля опрошенных.

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Ранее мы писали о том, как, согласно данным соцопроса, украинцы оценивают качество отечественной медицинской помощи.

Также мы сообщали о результатах исследования на тему: чего больше всего не хватает украинцам на карантине.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

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