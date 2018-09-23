Какие льготы полагаются лицам с 1 группой инвалидности

Сегодня, 01:30

Нужно ли подтверждать инвалидность и когда

Лица с инвалидностью 1-й группы. Имеют право на бесплатное получение путевок по мед. показаниям
Лица с инвалидностью 1-й группы. Имеют право на бесплатное получение путевок по мед. показаниям. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

"Мама получила 1-ю группу инвалидности после инсульта (пенсионерка). Нужно ли инвалидность подтверждать через какой-то срок или это пожизненно? Какие льготы ей положены?" — Андрей М., г. Киев.

Отвечает Екатерина Науменко, юрист АО "Татаров Фаринник Головко":

"Группа инвалидности определяется медико-социальной экспертной комиссией, что подтверждает выписка из акта осмотра МСЭК (в ней указывается срок установления инвалидности, дата очередного осмотра, либо что она установлена бессрочно).

Налоговым кодексом для таких лиц предусмотрены льготы по оплате налога на доходы физ. лиц (например, не облагается налогом стоимость путевок на отдых, оздоровление и лечение, сумма гос. и соц. материальной помощи и др. доходы (ст.ст. 165, 170 НКУ).

Нулевой ставкой налога облагается стоимость унаследованных инвалидом І группы недвижимого (квартира, земельные участок и т. п.) и движимого (транспортные средства, драгоценности и т. п.) имущества, наличных денежных средств либо хранящихся на счетах наследодателя в банках и др. фин. учреждениях (ст. 174 НКУ).

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Инвалиды І группы освобождаются от оплаты земельного налога за один земельный участок определенного вида (ст. 281 НКУ). Лица с инвалидностью независимо от группы, а также одно лицо, сопровождающее инвалида І группы, не оплачивают туристический сбор (ст. 268 НКУ).

ЗУ "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" предусмотрены льготы на приобретение лекарств; бесплатное получение путевок при наличии медицинских показаний; бесплатный проезд в пассажирском городском и пригородном транспорте, за исключением такси (льгота распространяется также на одно сопровождающее лицо); внеочередное обслуживание на всех предприятиях, учреждениях и организациях, оказывающих услуги населению и др. льготы.

Льготы по оплате за "коммуналку" не предоставляются, если причиной инвалидности является общее заболевание".
налоги, льготы, инвалиды, земельный участок, инвалидность

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Автор:

Оксана Половина

Источник:

"Сегодня"

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