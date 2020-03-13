Какие медуслуги в частных клиниках будут бесплатными

С 1 апреля в 108 частных клиниках украинцы смогут получить бесплатные медуслуги. Этимедучреждения подписали с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) договора. Это означает, что за медуслуги в этих больницах заплатит государство.

В частных клиниках будут доступны такие медуслуги:

Операции на стационаре готовы проводить за счет НСЗУ 11 частных клиник. За каждую операцию они получат от государства 4563 грн. К этой сумме могут применяться коэффициенты, в зависимости от сложности лечения.

Стационарную медпомощь, которая не включает операции, окажут шесть частных больниц. Им также заплатят 4563 грн за каждого вылеченного больного.

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Инсульты и инфаркты лечить за счет НСЗУ готовы две частные клиники. Эти услуги относятся к приоритетным, поэтому платят за них по повышенному тарифу: за вылеченный инсульт – 19 332 грн, а за инфаркт – 16 001 грн.

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Амбулаторную медпомощь специализированных и высокоспециализированных врачей готовы предоставлять 80 частных клиник. НСЗУ заплатит за нее 4942 грн за сто человек.

Маммографию можно будет пройти в 18 частных клиниках. Ее оплатит НСЗУ в размере 204 грн. За гистероскопию НСЗУ заплатит 1965 грн, ее будут проводить 19 частных медучреждений.

Подробней о всех медуслугах и условиях их получения в частных клиниках читайте в материале: "Медреформа в Украине: украинцев будут бесплатно лечить в частных клиниках".

Ранее экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью "Сегодня" рассказала, что медреформа может быть изменена.

Напомним, в апреле в Украине заработает программа медицинских гарантий. Это перечень медуслуг, за которые платит государство. Программа включает в себя экстренную, первичную медпомощь, специализированную и высокоспециализированную медпомощь, паллиативную помощь, реабилитацию, ведение беременности и роды, медпомощь детям до 16 лет.

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