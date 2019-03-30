Какие рекорды были установлены в марте: самые длинные волосы и четыре сотни бандур

"Сегодня" собрала главные достижения народа в начале весны

Какие рекорды были установлены в марте: самые длинные волосы и четыре сотни бандур Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a35/47c/5c9a3547c8c5d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a35/47c/5c9a3547c8c5d.png 2019-03-30T06:40:00+02:00 Украина "Сегодня" собрала главные достижения народа в начале весны

Харьков: баталии интеллектуалов

Начало весны — это не только торжество духа, но и ума. В харьковском НАУ "ХАИ" в субботу установили интеллектуальный рекорд: в игру "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 человек, которые объединились в 341 команду (200 студенческих и около 100 — ученических). До этого рекорд был за столицей — 1589 игроков, а новый зафиксировал Национальный реестр рекордов.

Львов: "Заповіт" на четырех сотнях бандур

В этом году день рождения Тараса Шевченко (9 марта) отметили с размахом во Львове, установив рекорд по самому массовому исполнению произведений Кобзаря на бандурах. Для этого понадобилось 407 бандуристов из 30 ансамблей. Музыканты собрались в центре Львова под памятником поэту и исполнили "Заповіт" и "Реве та стогне Дніпр широкий". Таким образом, им удалось "переиграть" 132 херсонских бандуристов, за которыми был предыдущий рекорд.

Фото: Е. Кравс

Киев: полтора года от роду, а уже хоккеист

В столице нашли самого маленького хоккеиста — Льву Ткаченко всего полтора годика, а он уже внесен в Нацреестр рекордов как "самый маленький ребенок, который катается на ледовых коньках". По словам родных хоккеиста, самое трудное для них — раздобыть экипировку такого маленького размера. Форму они укорачивают, а в США заказали коньки, которые помещаются на ладони взрослого человека.

И вновь Киев: больше двух метров красоты

Столичная школьница Елена Корзенюк претендует на звание украинской Рапунцель — 15-летняя киевлянка может похвастаться мегакосой, длина которой 235 сантиметров! Достижение зафиксировали представители Нацреестра рекордов, они собираются подать девочку на внесение в Книгу рекордов Гиннесса. Сейчас рекордсменкой среди детей значится аргентинская школьница с косой всего лишь 170,5 см.

Напомним, ранее девочка с самыми длинными волосами в Украине рассказала о секретах своего рекорда.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.