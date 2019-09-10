Какой будет медреформа при новой власти: вакцинация, защита от инфекций, трансплантология

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Защита населения от инфекционных заболеваний, повышение уровня вакцинации взрослых и урегулирование процедуры трансплантации органов — такие приоритеты у Зоряны Скалецкой, нового министра здравоохранения. Об этом она заявила на своей первой пресс-конференции. Также министр обратила внимание на сокращение в Украине рождаемости на 40% и пообещала разобраться с государственной политикой в этом вопросе, уточнив, что возможным решением может стать усовершенствование репродуктивной медицины.

"Мы будем работать над ростом продолжительности жизни и рождаемости. Если мы наладим работу в министерстве, я сама готова присоединиться к росту населения", — подчеркнула Скалецкая, правда, не уточнив, что конкретно она имела в виду.

Не оставила без внимания министр и нынешнюю медреформу, которая началась в 2018 году, но пока затронула только первичную медицинскую помощь. По данным министерства, декларации с врачами подписали 28 млн украинцев, однако во многих населенных пунктах жителям просто не с кем их подписывать — нет таких врачей.

"Надо придумать, как организовать работу врача, который мог бы приезжать в такие населенные пункты... Есть проблема физической доступности, мы будем говорить с местными властями", — пообещала Скалецкая.

Пока, кроме очерченных задач на будущее, конкретных механизмов их решения министр не озвучила, а это именно то, чего ждут от нее медики. Так, в комментариях к ее словам о продолжении реформы медицины в Украине врачи задаются вопросами по поводу соотношения подписанных деклараций и зарплат, изменений в формулах оплаты труда медиков.

Павел Ковтонюк, заместитель прежнего министра Ульяны Супрун, предостерег: предложение обновленного Минздрава фиксировать в тарифе за услугу первичной помощи процент на зарплату убьет конкуренцию и динамику развития первички.

"Конкуренция вознаграждает хорошего врача и хорошего руководителя. Регулирование зарплаты административными методами убивает конкуренцию. От этого выиграют только плохие врачи и плохие руководители", — считает экс-замминистра, предостерегая министерство от вмешательства в хозяйственную деятельность лечебных учреждений.

Сейчас же врачи получают только фиксированный процент от тарифа за каждую подписанную декларацию.

Что же касается реформы больниц, которая должна была стартовать 1 января 2020 года, то сроки ее начала уже перенесены на апрель. В новом Мин­здраве считают, что для запуска еще многое не сделано, в частности оптимизация лечебных учреждений проходит неудовлетворительно.

Кто советует министру

Немало вопросов к новому министру было и по поводу ее заместителей и советников, одним из которых стал совладелец фармацевтической компании Александр Чумак. Скалецкая заявила, что речи о конфликте интересов не идет, поскольку ее советники не будут иметь полномочий, позволяющих им действовать в собственных интересах.

"Полномочия будут только по формированию фармполитики, а не по принятию определенных решений, которые касаются каких-то привилегий, приоритетов или возможностей, — заверила министр. — Поверьте, у нас до сих пор не сформирована за все эти годы фармполитика... Участники рынка не могут между собой договориться, значит, мы должны это сделать со своей стороны".

О другом советнике — Ольге Голубовской, бывшей внештатным главным специалистом министерства при Раисе Богатыревой, Скалецкая отозвалась как о "лучшем специалисте, которого все знают".

Напомним, ранее новости "Сегодня" публиковали большое интервью с Олегом Петренко: "Если вы придете без направления к врачу, медучреждение вправе попросить оплатить прием". С 2020 года маршрут пациента в системе здравоохранения будет связан с наличием декларации, говорит руководитель Национальной службы здоровья.

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