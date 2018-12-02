Какой будет погода в декабре: температурные качели и дождик

Декабрь в этом году ожидается переменчивым и не очень морозным, а настоящая зима начнется после старого Нового года и продлится почти до конца марта. Такой прогноз народного синоптика Леонида Горбаня.

Первый месяц

Декабрь начнется небольшими морозами со снегом, которые спустя несколько дней сменятся оттепелью. Затем снова похолодание — и снова потепление (см. инфографику). Перед Новым годом синоптик прогнозирует неделю пасмурной, но теплой погоды. Возможны даже дожди, из-за чего выпавший снег может сойти, по крайней мере, в городах. Зато новогодняя ночь обещает быть по-настоящему зимней. Завотделом синоптической метеорологии УкргидрометеоНИИ Вера Балабух также прогнозирует, что декабрь будет теплее и суше обычного: температура выше на 1—2 градуса, осадков на 15—30% ниже нормы, и то в виде дождя или мокрого снега.

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"Гололед, налипание мокрого снега, отсутствие устойчивого снежного покрова и не только на юге Украины, но и в центральных и северных областях", — уточнила метеоролог.

Зима

Горбань говорит, что зима обычно начинается с трех "подзимков" — трижды должен быть небольшой мороз и трижды оттепель.

"В этом году зима нестандартная, много дней будет держаться плюсовая температура, причем в декабре ожидается четыре короткие оттепели и четыре таких же коротких морозных периода, — анализирует народный синоптик. — И только в конце месяца начнется постепенное снижение температуры. 28—29 декабря начнет холодать и пойдет хороший снег, которого в среднем по Украине выпадет за два дня около 10 сантиметров".

Такие же погодные качели ожидаются перед Рождеством и старым Новым годом. И лишь после этого начнется настоящая зима — с трескучими морозами и снегопадами. По расчетам Горбаня, снег с перерывами будет идти до 10—12 февраля, выпадет в среднем более 50 см снега. Мороз начнет крепчать перед Крещением (19 января), а пик холодов — до минус 30 ночью! — придется на 7—10 февраля, затем наступит потепление. В феврале еще может выпасть до 30 см снега. И даже перед 8 Марта — около 6—10 см. Закончится зима ближе к апрелю.

Балабух говорит, что нынешняя зима ожидается на 1—2 градуса теплее, чем в прошлом году, а январь, как и декабрь, порадует отсутствием сильных морозов и средней температурой на 2—3 градуса выше климатической нормы.

Напомним, ранее мы выяснили, что ждет украинцев в декабре: добавят поездов, денег и выходных. Так последний месяц 2018 года сулит украинцам рост соцстандартов, начало новой эры "писем счастья" и дополнительные поезда на главных туристических направлениях страны.

А еще в первый месяц зимы 2018 года следует ожидать новолуния, которое произойдет 7 декабря в 9:20 в знаке Стрелец. Астрологи заверяют, что это новолуние откроет перед нами новую страницу нашей жизни.