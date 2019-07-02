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Какой будет погода в июле: от шквалов и гроз до засухи

2 июля, 07:19

Синоптики обещают много жарких дней и температурные рекорды

Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Второй месяц лета вчера отметил свой приход в Украину возвращением 30-градусной жары, но уже сегодня температура снизится до комфортных +25— 27, и кое-где пройдут дожди. В целом, по прогнозам Укргидрометцентра, "макушка лета" сохранит статус самого теплого месяца года, хотя погода ожидается неустойчивой: то грозы со шквалами, то изнуряющая засуха.

Фото: Сегодня

Специалисты Укргидрометцентра говорят, что среднемесячная температура в июле составит +20—24,5 градуса, что на 1,1—2,5 градуса выше многолетних значений. В западных и северных регионах будет прохладнее, в центральных, южных и восточных — жарче. Так, если на Буковине, Хмельнитчине, Тернопольщине, Волыни, Полесье июльская погода окажется достаточно комфортной и до +30 днем столбик термометра будет подниматься редко, то на Киевщине, Черкасчине и Полтавщине в середине и в конце месяца воздух после полудня прогреется +30—32 и выше в тени. Хуже всего придется жителям восточных областей, где ярче выражен континентальный климат. Абсолютный максимум — +36—39 градусов днем — на Харьковщине, Донбассе и Луганщине такой же, как в Херсонской и Одесской областях, но благодаря влиянию Черного и Азовского морей жара на юге переносится легче. А вот осадков на западе и севере страны выпадет почти втрое больше, чем на юге и востоке: до 105 мм против 34—40  мм. Народный синоптик Леонид Горбань рассчитал, что будет три периода дождей: по одному в каждой декаде (см.  инфографику).

Осень близко

Хотя, по данным Центральной геофизической обсерватории, продолжительность метеорологического лета (переход среднесуточной температуры через +15) в XXI веке у нас увеличилась на неделю, достигнув 124 дней, ученые говорят, что тепла в этом году не хватит даже на август.

"Лето фактически началось с середины июня и закончится в середине августа. После 15 августа ждем раннюю и длинную осень", — прогнозирует завотделом климатических исследований и прогнозов погоды Укргидрометео НИИ Вазира Мартазинова.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, чего ждать в июле: рост прожиточного минимума и подорожание оформления паспортов. Середина лета принесет украинцам немало новшеств. Так, пенсионерам поднимут выплаты, для электрокаров в стране собираются установить больше зарядок, а за оформление паспорта теперь придется платить больше.

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Тег погода, прогноз погоды, Украина, засуха, июль, грозы

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АВТОР:

Александр Панченко

Источник:

Сегодня

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