Какой будет погода в ноябре: без снега, но с туманом

Ноябрь решил последовать примеру своих осенних братьев-месяцев и не спешит приближать в Украину зиму. Сохранять тепло ему помогает десятая изотерма (так обозначают зоны одинаковой температуры на метеокартах) — сейчас она простирается от Балкан на юге Европы до наших северных границ. И пока во Франции из-за снегопадов 200 тысяч домов остались без света, в Италии от ураганов и проливных дождей погибло 11 человек, а в России уже практически началась зима, наш народ все еще ходит в легкой одежде и без зонтов.

Официальные данные

Однако жарко тоже не будет. Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ноябре средняя температура воздуха будет колебаться в пределах от 0 до +7 градусов по Цельсию. Начало месяца будет теплым и влажным.

"Украина начинает ноябрь с антициклонической погодой. Дожди — вряд ли будут, снег — тем более. Туманы и дымки будут возникать и ухудшать видимость на дорогах. Высокая температура воздуха с октября переходит на ноябрь: сегодня в течение дня в Украине +12...+17 градусов, на западе и юге +15...+20 градусов. Прохладнее погода ожидается в Сумской, Харьковской и Луганской областях, +9...+13 градусов. Немного усилится ветер, поэтому, надеюсь, он сможет рассеять туман с влажными облаками. В Киеве 1 ноября осадков не ожидается, местами туман, в течение дня около +14 градусов. Ближе к выходным немного похолодает, однако это снижение температуры воздуха будет мягким, до +9...+15 градусов. Можно поделать всю предзимнюю работу и еще нагуляться в парках", — говорит синоптик Наталья Диденко.

Но уже во второй декаде воздух будет холоднее.

"Во второй половине ноября в Украине, кроме южной части страны, осуществляется переход средней суточной температуры воздуха через 0 градусов, вероятно образование снежного покрова. Среднемесячное количество осадков составляет 30—61 мм, в Карпатах, в Закарпатье до 62—142 мм", — говорят в Укргидрометцентре.

Народный синоптик

В этот раз народные синоптики предсказывают в унисон с классическими. По словам народного синоптика Леонида Горбаня, температура воздуха в первую неделю ноября будет держаться на уровне +7...+10 днем и до +6 ночью, а уже к 9 ноября плавно опустится до +1 днем и до –4 ночью. Дальше будут перепады: от +2 до –2 днем каждые три-четыре дня. Конец месяца обещают с дневными заморозками до –3, зато в последние три дня опять потеплеет до +5.

"Ноябрьская погода вообще отличается своим непостоянством. Переходы от тепла к холоду и обратно довольно часты, почему нередко в ноябре на один и тот же день приходятся иногда противоречивые приметы", — говорит Горбань.

Осадки и видимость

Что касается осадков, то, согласно прогнозу народного синоптика, 2 и 3 ноября будет мокро, с 14 по 16 ноября — обещают дождь со снегом, а с 26 по 28 — мокрый снег по всей территории страны. А вот погодные сайты иного мнения — тут ноябрь обещают почти без осадков (дождь пока сулят лишь 13 ноября). Однако совсем иначе дела будут обстоять с туманами — в южных и западных регионах страны плохая видимость на дорогах продержится первые десять дней месяца.