Какой будет погода в последний месяц лета: "качели" и осень по календарю

В августе будут четыре дождя, одна буря, зной и прохлада в конце месяца

Украинцам остался в этом году месяц настоящего лета, а осень начнется строго по календарю, обещают синоптики. В августе жару будут сменять дожди, которые ожидаются почти каждую неделю, но воды с небес выпадет меньше нормы примерно на треть — всего 20—22 мм. Напомним: так как прогноз дается в среднем на всю Украину, его вероятность составляет около 75%.

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Синоптик Укргидрометцентра Наталья Диденко обещает в августе "тропическую" погоду: то короткие ливни с недолгой прохладой, то сильная жара выше +30 °С. Особенно это проявится в первой половине месяца, а во второй его половине будет комфортнее, днем около +25 °С и почти без осадков. Более мягкий прогноз у завотделом климатических исследований Укргидрометео НИИ Вазиры Мартазиновой:

"Погода до конца лета не ожидается экстремально жаркой — в отдельные дни до +30 градусов, в среднем 25—28 градусов тепла. А вот в сентябре уже с первых дней придет осенняя погода".

Леонид Горбань также обещает "температурные качели". По его расчетам, август окажется намного суше и жарче июля, за месяц ожидается 8—10 "мокрых" дней. Но изнуряющая жара свыше +30 °С продолжится до 20 августа, почти все дни температура будет выше +30—32 °С, потом придет прохлада с холодными ночами, местами температура окажется ниже +10 °С.

Напомним, после мощных ливней в Украине в последние дни спасатели показали, как бороться с последствиями непогоды. В учениях задействовали больше полутысячи специалистов различных служб: это спасатели ГСЧС, медики, работники ГЭС и электрики. Специалистам пришлось эвакуировать три села, собрать оперативный штаб, разбить палаточный городок и спасти гидроэлектростанцию от аварии.