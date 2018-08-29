Какой будет украинская школа по-новому: все нововведения

Через неделю почти полмиллиона первоклассников испробуют на себе реформы образования. Проект называется "Новая украинская школа". "Сегодня" выяснила, как и чему теперь будут учить новое поколение.

Инклюзия и 12 лет

Набор этого года станет первым, который проучится 12 лет вместо 11 по новым учебникам и стандартам. Вместо заучивания информации школьники будут приобретать определенные компетенции — учиться социальному взаимодействию, применению знаний на практике, критическому мышлению, творчеству. Все предметы во всех классах будут вести на украинском языке. Начальное образование (с 1 по 4 класс) можно получить и на языке нацменьшинства, но с одновременным изучением государственного языка. Также с этого года некоторые школы станут инклюзивными. Родители смогут написать заявление об инвалидности у их ребенка, и он получит возможность учиться наравне с другими детьми в инклюзивном классе. Учителю в таком классе могут дать помощника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ ВНО по математике может стать обязательным – Минобразования

Без домашки и оценок

С начала нового учебного года продолжительность урока в начальных классах будет в пределах 35—40 минут. В первом классе домашних заданий не будет. Во втором домашка появится, но ее выполнение по времени не должно превышать 45 минут, в третьем — не более 1 часа 10 минут, а в четвертом — не более полутора часов.

Оценки отныне будут только с третьего класса. До этого об успехах ребенка можно будет узнать из его "свидетельства достижений". В нем учитель будет описательно сообщать родителям об ученике — например, писать, что тот "проявлял самостоятельность в работе" или "был доброжелательным". Кроме того, для каждого малыша заведут портфолио, где будут все проекты и работы, выполненные в школе.

В новых классах

Существенно изменят в начальной школе и классные комнаты. Для этого правительство выделило 1 млрд грн — 40% пошло на учебные материалы, 40% — на новую мебель, 20% — на закупку компьютерного оборудования. По требованиям "Новой школы", у каждого первоклассника будет личная парта. Предусмотрены легкие и мобильные парты, которые очень просто перемещаются и группируются. Классы будут разделены на семь зон: учебную, интерактивную, игровую, творческую, а также живой уголок, зону отдыха, библиотеку и учительское место. Еще каждому первокласснику обещают в новом учебном году подарить конструктор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Порошенко возмущен ситуацией с финансированием образования

"А если будет скучно?"

Родители, ожидаемо, волнуются за своих детей, которые идут в первый класс.

"Сын уже умеет читать, считать и писать, ему может быть скучно, пока других будут всему этому обучать, ведь сегодня первый класс станет по сути продолжением детского сада", — рассуждает мама будущего первоклассника Юлия Никитина.

Она сомневается, что каждому выделят по парте:

"В нашем классе слишком много детей, невозможно, чтобы каждый сидел отдельно".

Тем не менее Юлия рада, что ее ребенку не будут с начальной школы внушать, что оценки — это главное и что за счет отсутствия домашних заданий оставят время для игр и творчества дома. Психолог Ирина Данченко подчеркивает, что вскоре родители оценят новую систему: