Какой будет вступительная кампания 2019 года: сжатые сроки и льготы для бойцов

В этом году в вузах ввели первоочередное зачисление

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В четверг закончилась основная сессия ВНО, а уже через две недели полноценно стартует вступительная кампания. "Сегодня" подвели краткие итоги тестов и выяснили, что нужно знать абитуриентам перед поступлением в вузы.

Итоги ВНО

В целом это ВНО прошло без скандалов, но мелкими проблемами все же отличилось. Авторы заданий допустили ошибки сразу в двух тестах: в одной из задач по физике не предусмотрели два правильных ответа, а в оценивании по истории поставили для опознания фото не той церкви. В итоге ответы на эти пункты зачли всем участникам.

В УЦОКО же, на днях назвав даты проведения дополнительной сессии с 26 по 11 июля, занялись определением пороговых баллов. Вчера их объявили по трем предметам: украинскому (23), математике (11) и физике (13). В результате оказалось, что украинский в этом году провалили 53,6 тыс. (16%) школьников, математику — 28,2 тыс. (18%), а физику — 3,2 тыс (15%). Впрочем, в прошлом году цифры не слишком отличались: тогда эти предметы не сдали 14, 18 и 16% соответственно.

Даты

По плану Минобразования, регистрация е-кабинетов начнется с 1 июля. Заявки будут принимать с 10 по 22 июля: время на их прием в этом году сократили с 15 до 13 дней. С 1 по 10 июля в вузах должны пройти и творческие конкурсы, но для контрактников их проведут с 11 до 22 июля. Для льготников (сирот, военных, переселенцев), которые собираются поступать на основе собеседований и экзаменов, прием заявок заканчивается 16 июля: сами же проверки для них проведут с 17 по 22 июля. К слову, такие же условия теперь будут доступны всем военным, а не только участникам АТО и ООС.

Уже 20 июля для льготников и 26-го для всех остальных обнародуют списки поступивших на бюджет. До 31 июля они должны принести в вуз оригиналы документов, а не позднее 1 августа их зачислят в вуз. Тогда же университеты покажут списки контрактников — их примут на учебу до конца сентября.

Нюансы

В этом году на бюджет все так же можно отослать 7 заявлений на 4 специальности, а на контракт — сколько душа пожелает. Как и в прошлом году, в вузы разрешат подавать сертификаты ВНО за последние три года (2017, 2018, 2019). Однако тесты по иностранным языкам все же должны быть только за 2018-й и 2019-й

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Для поступающих на "Стоматологию", "Медицину" и "Педиатрию" продолжит действовать минимальный порог — по двум конкурсным предметам им придется набрать не менее 150 баллов. Границу в 130 баллов ввели в этом году и для желающих учиться на "Фармации", "Праве", "Публичном управлении" и "Международных отношениях". В этом году появится и первоочередное зачисление для будущих педагогов и медиков — при условии, что после вуза они поработают в селах не меньше трех лет. Также останутся корректирующие коэффициенты: региональный, сельский и отраслевой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в этом году на ВНО зарегистрировалось рекордное количество желающих.

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