"Какой карнавал без шутов": крымские "чиновники" засветились во Франции

Незаконно избранные в Ялте "чиновники" местной мэрии посетили Францию, где встречались с чиновниками города Ницца. Об этом сообщил в Twitter посол Украины в этой стране Олег Шамшур.

"Представители так называемой мэрии Ялты гастролировали на днях в Ницце, встречались с местными властями под прикрытием традиционного карнавала. Ну какой карнавал без марионеток и шутов? Впрочем, репутации местной власти такие гости точно не на пользу. Официальная позиция Франции неизменна: Крым – это Украина", – написал дипломат.

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Как сообщали новости "Сегодня", в 2017 году боевики пытались открыть "представительство" в Марселе. В Украине отмечали, что соответствующие указания "МИД ДНР" получил от кураторов из ФСБ РФ. В сентябре 2018 года суд во Франции вынес вердикт относительно "посольства ДНР" в Марселе. Судья города Экс-ан-Прованс отклонил иск МИД Франции с требованием ликвидировать "представительство" боевиков.

В 2019 году во Франции снова взялись за "представительство ДНР". Французская прокуратура опять требует закрыть его, сетуя на то, что данная террористическая организация не признана Францией.

А в феврале текущего года немецкие депутаты приезжали в "Л/ДНР". Речь идет о представителях партии "Альтернатива для Германии" Гуннаре Линдеманне, Рихарде Гретцингере и Хеннинге Цоце.

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