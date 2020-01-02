Скоро резко похолодает до -15-20: прогноз погоды до конца зимы

/ Фото: Сегодня

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Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Погодные аномалии уже взбудоражили ученых.

Тем не менее, специалисты уверены: настоящую зиму в новом году увидим. Горнолыжные курорты Карпат уже засыпало снегом. Какой будет погода до конца зимы, выяснил сайт "Сегодня". Наши эксперты: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова и народный синоптик Леонид Горбань.

Главный синоптик обещает "качели"

Как известно, Укргидрометцентр не дает детальных долгосрочных прогнозов погоды, ограничиваясь общими трендами. Николай Кульбида подтвердил нам, что в целом температурный режим в январе и феврале окажется выше нормы. Но, по его словам, ожидаются регулярные "температурные качели" – похолодание будет сменять потепление, и наоборот.

"Из-за глобальных климатических изменений средняя температура в зимние месяцы с каждым годом становится все выше, и эта зима не станет исключением, – пояснил Кульбида. – Изменения климата в Украине приводят к сдвигу сезонных процессов. Результатом этого являются резкие потепления в холодный период года или наоборот – внезапные похолодания в теплый".

То есть, главный вывод из слов главного синоптика страны такой: январь и февраль будут малоснежными, не очень холодными, но температура будет резко меняться с тепла на холод. А это, как известно, приводит к внезапным и обильным осадкам: в виде снега, мокрого снега, снего-дождей и особенно опасных ледяных дождей, приводящих к мгновенной гололедице.

Ученые прогнозируют морозы и оттепели с мокрым снегом

Усилившуюся в последние годы тенденцию "температурных качелей", несмотря на то, что зима в целом должна быть мягкой, подтвердила и заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометинститута ГСЧС и НАН Украины доктор наук Вазира Мартазинова.

По словам климатолога, очень холодной ожидается первая декада января, ночная температура в северных регионах и в горах дойдет до 20 градусов мороза, в остальных будет теплее, но все равно ниже минус 10 градусов. Во второй половине января следует ожидать потепления. Февраль будет более мягким, но с кратковременными резкими похолоданиями.

"В начале января устойчивого снежного покрова, скорее всего, ждать не стоит. В целом его будет меньше этой зимой, чем в прошлом году, и при этом он будет совсем иного характера, в основном мокрый снег. Метели ожидаются, но кратковременные", – прогнозирует Мартазинова.

Народный синоптик: снега будет много

Самый известный народный синоптик Украины – Леонид Горбань – поделился с сайтом "Сегодня" своим эксклюзивным прогнозом погоды на два оставшихся зимних месяца.

Январь

В целом расчеты Горбаня по январю совпадают с прогнозом Вазиры Мартазиновой, но морозный период он видит более длительным – свыше трех недель.

"Почти весь январь будет морозным, похолодание начнется вскоре после наступления нового года, – рассказал нам Горбань. – Оно будет сопровождаться ночными рождественскими холодами ниже -10 градусов, и еще тремя "пиками" холода: 10 и 15 января ночью до -15 градусов и крещенскими морозами (19-22) до -20 градусов. С 23 стремительно потеплеет до -1-3 градусов, а 29-31 числа ожидается оттепель".

Морозы будут сопровождаться и снегопадами: снег ожидается 2-3 января – в среднем выпадет 6-8 см, 8-10 января – 5-10 см, на Старый Новый год (14 января) – 6-8 см. Затем неделя морозных и ясных дней, а после Крещения (19 января) осадки возобновятся. Сперва это будет снег, его выпадет 3-5 см, но из-за оттепели он перейдет в снего-дождь.

Февраль

А вот по февралю прогнозы Горбаня и Мартазиновой отличаются. Мартазинова обещает мягкий и малоснежный февраль, а Горбань рассчитал, что после оттепели со снегопадом 1-4 февраля (выпадет до 7 см снега), с 5 февраля резко похолодает на 10 дней. Ночные морозы достигнут сперва -15 градусов, а 12-13 февраля -20 градусов.

При этом циклон с юго-запада принесет обильные (до 10 см) снегопады, но зато резко потеплеет до 2-4 градусов мороза. С 16 по 19 февраля Украину завалит снегом, выпадет в среднем до 20 см. И снова похолодает до ночных -18 градусов и ниже. Морозы ослабеют лишь к концу месяца, но оттепели не ждем, будет -3-5 градусов. Зима попрощается с нами снегом – 27-28 февраля его выпадет еще 4-5 см, но это окажется не последний снег в сезоне.

А когда же весна

Увы, прогноз Николая Кульбиды о начавшемся сдвиге сезонных процессов сбудется и в 2020 году. Все эксперты обещают затяжную весну. Расчеты Леонида Горбаня говорят о том, что первая половина марта будет пасмурной, с ночными морозами и небольшими снегопадами, вторая половина марта – потеплее, но дождливой и слякотной, а весной начнет "пахнуть" по-настоящему лишь после 25-го марта.

Впрочем, несмотря на теплую зиму, купаться в водоемах сейчас довольно прохладно. Однако ни это, ни праздники, не останавливает украинских "моржей":

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