Какой термометр лучше: ртутный, электронный или инфракрасный

"Сегодня" выясняли, какой термометр лучше всего выбрать для измерения температуры. Этот вопрос приобрел большую актуальность на фоне вспышки гриппа, и сообщений о том, что коронавирус подступил к границам Украины.

Семейный врач Людмила Щербань доверяет только данным ртутного термометра.

"Исходя из моей практики, ртутные термометры наиболее достоверны. И они нам больше подходят, чтобы соблюдать условие – выдерживать в дезинфицирующих средствах термометр после каждого пациента – 30 минут", – говорит семейный врач Людмила Щербань.

В ассортименте аптек, кроме ртутных термометров, есть стеклянные термометры с заменителями ртути. А также электронные и инфракрасные.

Диапазон цен такой:

Обычный, стеклянный ртутный термометр стоит от 30 грн.,

Стеклянный, но не ртутный – около 100 грн.,

Электронный – от 70 грн.,

Инфракрасный – от 500 грн.

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Покупая электронный или инфракрасный термометры, также надо учитывать стоимость замены батареек. Несмотря на вспышку гриппа, градусников в аптеке достаточно.

Электронные термометры чаще всего покупают семьям с маленькими детьми, говорит фармацевт Елена Коновал. В больницах их используют реже. Ведь они должны быть индивидуальны для каждого пациента, считает врач.

"Электронные термометры не столь достоверны. Но ими пользуются, чтобы измерять температуру детям. Или в дороге. Бывают и ректальные. И подмышечные", – рассказывает фармацевт Елена Коновал.

Желательно все же иметь два термометра. Один – обычный, другой – электронный. Электронный работают от батарейки, она в любой момент может сесть. И это может случиться именно в тот момент, когда нужно будет измерить температуру.

Инфракрасные термометры в связи со вспышкой коронавируса в мире сейчас активно используют в аэропортах, на автовокзалах и пограничных пунктах. Ведь они показывают температуру быстрее. Но между измерениями должно пройти 30-40 секунд.

Журналист "Сегодня" провел эксперимент, одновременно замерив температуру тремя термометрами. Больше всего ушло времени на измерение ртутным градусником – 8 минут. Он показал температуру 36,6. Инфракрасный, замерив температуру в районе лба, практически через секунду выдал результат 36,9. "Электронному понадобилась 1 минута 15 секунд. Результат – ровно 37 градусов.

Ранее "Сегодня" писали, что нужно делать, если разбился ртутный градусник.

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