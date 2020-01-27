Украина и коронавирус: какую опасность несет болезнь из Китая и что нужно знать

Риск заражения украинцев есть, но невысокий: по словам властей, они делают все, что в их силах

/ Фото: REUTERS/David Ryder

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По планете победно шагает новая разновидность коронавируса родом из китайского Уханя. Согласно последним данным, за истекшие сутки в Китае скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. На данный момент семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре – в Австралии и Сингапуре, по три – в Японии, Южной Корее, Малайзии и Франции, два – во Вьетнаме, один – в Непале. Кроме того, пять случаев заболевания зафиксировали в США.

Насколько Украина готова к эпидемии и что в стране делается для того, чтобы предупредить распространение вируса на территории Украины, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

В Украине нет ни тестов, ни вакцины

В Украине тревогу по поводу китайского коронавируса забили еще 21 января. Как рассказал сайту "Сегодня" Александр Торгун, директор направления "Здравоохранение" Украинского института будущего, в течение 12 часов носитель коронавируса из Китая может попасть в Украину, а за сутки вирус начнет распространяться по стране.

"По правилам эпидемиологии, нужно источник эпидемии максимально локализовать. За 12 часов человек может перелететь в любую точку мира. Вопрос суток, и вирус уже у нас. Однозначно, Украине надо включать меры безопасности", – прокомментировал Александр Торгун.

Кроме того, Украина не готова к приходу коронавируса.

"В Украине нет возможности диагностировать подобный коронавирус. Для этого нужны дорогостоящие реагенты, диагностика. Только по симптомам его не определить. Поэтому вспышка вирусной пневмонии в Тернопольской области может оказаться намного опасней", – прокомментировала сайту "Сегодня" врач-инфекционист Инна Андрусович.

По словам заместителя министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, инкубационный период смертельного коронавируса составляет от 2 до 12 суток, что затрудняет своевременную и правильную диагностику этого заболевания.

"Мы имеем второй месяц стремительного распространения болезни, нам известно, что инкубационный период от момента контакта до появления первых симптомов болезни в среднем есть от 2 до 12 суток. И это именно та проблема, с которой мы встречаемся, когда надо делать реагировать на эту болезнь, то есть на профилактику", - сказал Ляшко.

Кроме того, в Украине пока нет ни вакцины от нового коронавируса, ни экспресс-тестов для быстрого диагностирования заболевания.

"Сейчас вакцин нет и экспресс-тестов нет. Сейчас идут стандартные процедуры диагностики, но есть геном вируса, и этим занимается Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы сделать экспресс-тесты. В первую очередь должны прийти в систему здравоохранения экспресс-тесты, чтобы каждый врач у постели больного мог диагностировать и исключить коронавирусную инфекцию", – сказал Ляшко.

По его словам, параллельно развивается изучение возможности создания вакцины.

Впрочем, оказалось не все так страшно. В Минздраве оценили риск занесения коронавируса в Украину, и этот риск оказался не таким уже и высоким. По словам генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Игоря Кузина, на сегодня в Украине установлен средний эпидемиологический риск.

"На сегодняшний момент для лиц, путешествующих в город Ухань, установлен средний риск возможного инфицирования. Это определенная градация с точки зрения эпидемиологии. Риск занесения или импорта случаев в страны европейского сообщества или в конкретно Украину также пока оценивается как средней", – отметил Кузин.

По его словам, этот уровень не требует ограничений на перемещение грузов, товаров или путешествующих лиц.

"Тем не менее Центром общественного здоровья внедрено определенные действия по обеспечению готовности ответа на потенциально завезенные случаи", - сказал он.

Что в Украине делают для того, чтобы вирус не проник в страну

26 января президент Украины Владимир Зеленский заслушал руководство Министерства здравоохранения о мерах, которые принимает ведомство в связи с распространением коронавируса.

Так, министр Зоряна Скалецкая сообщила, что сейчас в Украине не зафиксированы случаи заражения этим вирусом: выявленные случаи, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом.По словам министра здравоохранения, постоянно работает оперативный штаб по согласованию необходимых медицинских и межведомственных действий. Также Минздрав подготовил порядок реагирования для больниц и врачей, служб, ответственных за пересечение границы, и лабораторий.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев, касающихся китайского коронавируса. Также есть взаимодействие с международными организациями: мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневно", – отметила Зоряна Скалецкая.

Заместитель министра Виктор Ляшко сообщил, что налажена постоянная оперативная коммуникация с пограничной службой, в частности в аэропортах, и подготовлена инструкция о том, как реагировать и проверять пассажиров.

В частности, в аэропорту "Борисполь" начиная с 26 января пассажирам на прямых авиарейсах из Китая меряют температуру. Уже на следующий день в Telegram-канале "Киев Сейчас" опубликовали небольшое видео, как специалист в маске проверяет температуру пассажиров рейса из Саньи с помощью инфракрасного термометра.

Видео: Киев Сейчас

Кроме того, по поручению президента Владимира Зеленского под председательством секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова 27 января состоялось совещание оперативной группы по вопросам мониторинга и анализа ситуации. В числе прочего, планируется выпускать ежедневный информационный бюллетень о распространении коронавируса в мире и в Украине.

Кабмин также усиливает меры безопасности для защиты украинцев от потенциальной угрозы вируса.

"Сейчас ситуация с распространением коронавируса в мире такова, что требует особого внимания. Поэтому мы усилили контроль на пунктах въезда в Украину для своевременного выявления возможных случаев заболевания", – заявил премьер-министр Алексей Гончарук относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Пока что в стране не зарегистрирован ни один случай заболеваниям, добавил глава правительства.

Как не заболеть: рекомендации МОЗ Украины

Впрочем, в Министерстве здравоохранения Украины все же разработали ряд рекомендаций для раннего выявления возможных случаев инфицирования на территории нашей страны и принятия соответствующих мер. Эти рекомендации касаются критериев определения коронавирусной инфекции, клинического ведения пациентов, необходимых медикаментов, инфекционного контроля в медучреждениях и информирования населения насчет профилактики заболевания.

Так, в Минздраве напомнили основные профилактические меры при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

избегать тесного контакта с людьми, имеющими симптомы острой респираторной инфекции;

чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые салфетки при кашле и чихании, мыть чаще руки, максимально сократить контакты с другими людьми).

Экс-руководитель Минздрава Ульяна Супрун акцентировала внимание на том, что выздоровление в основном зависит от иммунитета человека.

"Пока известно, что люди, которые умерли в результате заражения вирусом, имели проблемы со здоровьем, в частности слабый иммунитет. Также из умерших большинство людей пожилого возраста. У многих из них были сопутствующие заболевания, такие как цирроз печени, гипертония, сахарный диабет или болезнь Паркинсона", – отметила она.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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