Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"
В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"
В Украине существует проблема с чистой водой, даже если она продается в бутылках. Об этом свидетельствует эксперимент "Сегодня", в рамках которого мы проверили 8 образцов воды.
Кран и кальций
На экспертизу в лабораторию отправилась бутиллированная вода из разных ценовых сегментов, сырая вода из-под крана, пропущенная через фильтр, кипяченая вода, из офисного кулера и из специального автомата в магазине. Жидкость проверялась на уровень очистки, наличие микробов и полезных элементов. Например, в воде из-под крана оказалось слишком много кальция — там его содержание в три раза превышает норму.
"Такой излишек может вызвать боль в суставах и повышенное давление, — объясняет ведущий инженер центра испытания продукции микробиологической лаборатории "Укрметртестстандарта" Татьяна Кругляк. — Что характерно, превышение нормы кальция видно сразу — он выпадает в осадок при кипячении".
После того как образцы воды профильтровали и прокипятили, показатели содержания кальция улучшились, но не до состояния нормы. При этом оказалось, что бытовой фильтр не справляется с микробами или инфекциями, а вот кипячение, по словам Кругляк, вполне может обезвредить опасные микроорганизмы, в том числе и кишечную палочку.
Бутылки
Кроме того, мы проверили три вида фасованной воды — бюджетную (3,89 грн за 0,5 л), средней стоимости одной из самых популярных в Украине марок (9,29 грн) и дорогую импортную (46,99 грн). Экспертов результат проверки шокировал, хотя на этикетке утверждается об идеальном балансе минералов и полезных элементов.
В лаборатории нам рассказали, что это настоящий прецедент — во всех образцах специалисты нашли кишечную палочку. Некачественной оказалась вода как за 4 грн, так и за 47 грн.
"Похоже, что воду плохо профильтровали и простерилизовали. Не должно быть в содержании фасованной воды общих колиформ (группа опасных бактерий. — Авт.) — это недопустимо! Употребление воды с кишечной палочкой легко может вызвать отравление", — говорит Кругляк.
Также оказалось, что вода из средней ценовой категории переполнена микробами, где, помимо кишечной палочки, обнаружили концентрацию 100 бактерий на 1 куб. см воды. По словам Татьяны Кругляк, это превышение нормы в 5 раз — допускается не более 20 бактерий на такой объем. В лаборатории добавляют, что эти результаты свидетельствуют о загрязненности производства. Однако эксперт по безопасности и качеству воды Елена Сидоренко считает, что заводы, производящие и дорогую, и самую популярную в Украине воду, вряд ли могли выдать такой некачественный продукт.
"Не исключаю, что вода подделанная и на самом деле это не та марка, которая заявлена. Такие случаи не редкость. Но, возможно, вода хранилась очень долго, а герметичность при длительном хранении не обеспечивается", — резюмирует она.
Из автомата: без бактерий и пользы
Проверили мы также и воду, которая продается в магазинных автоматах. Несмотря на то что кран каждый день контактирует с десятками бутылок покупателей, в этой воде отсутствуют не только микробы, но и любые питательные вещества. Экспертиза показала, что в ней зафиксировано ниже нормы содержание кальция, натрия и калия.
"Питьевой водой это назвать нельзя. Она предназначена для совершенно иных целей. С ее помощью можно, например, готовить лекарства или разводить инъекции, такую воду используют разве что в химических лабораториях", — говорит Татьяна Кругляк.
Специалисты отмечают: за 90 коп./л в автоматах продают не питьевую воду, а дистиллированную, которую нельзя пить — она вымывает из организма питательные вещества.
"Вы от нее, конечно, не умрете, но и пользы от такой воды нет никакой. Она, наоборот, будет все забирать у вас внутри", — подытожила эксперт.
Напомним, ранее в "Главной теме" рассказывали, можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам и как уменьшить тариф на услугу.
А еще в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот выясняли, что делать, если из-под крана течет грязная вода.
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