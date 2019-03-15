Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

Фото: Pixabay

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня" Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8f6/335/5c88f63351cfd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8f6/335/5c88f63351cfd.jpg 2019-03-15T07:19:00+02:00 Украина В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

В Украине существует проблема с чистой водой, даже если она продается в бутылках. Об этом свидетельствует эксперимент "Сегодня", в рамках которого мы проверили 8 образцов воды.

Кран и кальций

На экспертизу в лабораторию отправилась бутиллированная вода из разных ценовых сегментов, сырая вода из-под крана, пропущенная через фильтр, кипяченая вода, из офисного кулера и из специального автомата в магазине. Жидкость проверялась на уровень очистки, наличие микробов и полезных элементов. Например, в воде из-под крана оказалось слишком много кальция — там его содержание в три раза превышает норму.

"Такой излишек может вызвать боль в суставах и повышенное давление, — объясняет ведущий инженер центра испытания продукции микробиологической лаборатории "Укрметртестстандарта" Татьяна Кругляк. — Что характерно, превышение нормы кальция видно сразу — он выпадает в осадок при кипячении".

После того как образцы воды профильтровали и прокипятили, показатели содержания кальция улучшились, но не до состояния нормы. При этом оказалось, что бытовой фильтр не справляется с микробами или инфекциями, а вот кипячение, по словам Кругляк, вполне может обезвредить опасные микроорганизмы, в том числе и кишечную палочку.

Бутылки

Кроме того, мы проверили три вида фасованной воды — бюджетную (3,89 грн за 0,5 л), средней стоимости одной из самых популярных в Украине марок (9,29 грн) и дорогую импортную (46,99 грн). Экспертов результат проверки шокировал, хотя на этикетке утверждается об идеальном балансе минералов и полезных элементов.

В лаборатории нам рассказали, что это настоящий прецедент — во всех образцах специалисты нашли кишечную палочку. Некачественной оказалась вода как за 4 грн, так и за 47 грн.

"Похоже, что воду плохо профильтровали и простерилизовали. Не должно быть в содержании фасованной воды общих колиформ (группа опасных бактерий. — Авт.) — это недопустимо! Употребление воды с кишечной палочкой легко может вызвать отравление", — говорит Кругляк.

Также оказалось, что вода из средней ценовой категории переполнена микробами, где, помимо кишечной палочки, обнаружили концентрацию 100 бактерий на 1 куб. см воды. По словам Татьяны Кругляк, это превышение нормы в 5 раз — допускается не более 20 бактерий на такой объем. В лаборатории добавляют, что эти результаты свидетельствуют о загрязненности производства. Однако эксперт по безопасности и качеству воды Елена Сидоренко считает, что заводы, производящие и дорогую, и самую популярную в Украине воду, вряд ли могли выдать такой некачественный продукт.

"Не исключаю, что вода подделанная и на самом деле это не та марка, которая заявлена. Такие случаи не редкость. Но, возможно, вода хранилась очень долго, а герметичность при длительном хранении не обеспечивается", — резюмирует она.

Из автомата: без бактерий и пользы

Проверили мы также и воду, которая продается в магазинных автоматах. Несмотря на то что кран каждый день контактирует с десятками бутылок покупателей, в этой воде отсутствуют не только микробы, но и любые питательные вещества. Экспертиза показала, что в ней зафиксировано ниже нормы содержание кальция, натрия и калия.

"Питьевой водой это назвать нельзя. Она предназначена для совершенно иных целей. С ее помощью можно, например, готовить лекарства или разводить инъекции, такую воду используют разве что в химических лабораториях", — говорит Татьяна Кругляк.

Специалисты отмечают: за 90 коп./л в автоматах продают не питьевую воду, а дистиллированную, которую нельзя пить — она вымывает из организма питательные вещества.

"Вы от нее, конечно, не умрете, но и пользы от такой воды нет никакой. Она, наоборот, будет все забирать у вас внутри", — подытожила эксперт.

Напомним, ранее в "Главной теме" рассказывали, можно ли доказать, что вода из-под крана не соответствует стандартам и как уменьшить тариф на услугу.

А еще в эфире общественно резонансного проекта "Главная тема", который выходит в эфире телеканала "Украина" каждое воскресенье в 20:00 с Еленой Кот выясняли, что делать, если из-под крана течет грязная вода.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.