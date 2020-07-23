KAN и госслужба охраны: новый уровень безопасности для жителей

На двух проектах - Файна Таун и Respublika — уже расположены центры груп быстрого реагирования ГСО

Мой дом – моя крепость. Обеспечение защиты человека во всех смыслах было и остается одной из основных функций жилья. KAN Development уделяет вопросам безопасности своих ЖК максимальное внимание, внедряя инновации и системные решения. На двух проектах – "Файна Таун" и Respublika – начато сотрудничество с ГСО (государственной службой охраны).

Киевляне предпочитают охраняемые закрытые территории комплексов, оценивая их как наиболее безопасные. KAN создает свои жилые проекты, исходя из пожеланий будущих жильцов и мировых трендов. Теперь комплексы от KAN Development имеют еще больше ступеней защиты: закрытая территория, система камер наблюдения и сигнализации, работа собственных служб безопасности и центр зон размещения патрульных автомобилей ГСО. Причем социальная ответственность девелопера не ограничивается лишь комплексами, а распространяется на прилегающие территории. Например, как часть проекта "Файна Таун" появилась первая smart-улица в Украине – ул.Салютная на Нивках. Здесь, в частности, установлены 12 камер видеонаблюдения, "тревожная кнопка", работает бесплатный городской Wi-Fi, датчики контроля качества воздуха. В UNIT.Home будет внедрена автоматическая система управления и мониторинга инженерных систем зданий, система видеонаблюдения с алгоритмами распознавания лиц и нетипичного поведения, дистанционного измерения температуры и многое другое. Дополнительные функции безопасности – патрульные дроны, интернет с защитой от кибератак.

Инновации инновациями, однако не стоит недооценивать человеческий фактор, преимущества профессионалов. Именно поэтому принято решение о сотрудничестве с государственной службой охраны.

На двух проектах – "Файна Таун" и Respublika – уже расположены центры зон размещения патрульных автомобилей, где они находятся в ожидании вызова.

ГСО – единственная охранная служба, сотрудники которой имеют право носить боевое оружие и проводить задержание. Другие подобные службы охраны не имеют полномочий этого делать.

Сотрудники ГСО на постоянной основе проходят обучение и готовы ко всем экстремальным ситуациям.

На территории жилых комплексов располагаются несколько тревожных кнопок и пульты с большим радиусом действия. Поскольку группы реагирования располагаются на территории ЖК, это максимально повышает эффективность, сотрудники ГСО прибудут по вызову за считаные минуты. Таким образом, безопасность среды на территориях ЖК повышается.

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