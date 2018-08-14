Канада поставит Украине дальнобойные снайперские винтовки

Канадская компания PGW Defense Technologies, которая специализируется на оборонных технологиях, подтвердила договор с Украиной, о поставках дальнобойных снайперских винтовок на сумму около 770 тыс. долл. Об этом в эксклюзивном интервью UATV рассказал владелец компании PGW Defense Technologies Росс Спагруд.

"Многие канадцы имеют украинское происхождение, и я абсолютно уверен, что каждый украинец в Канаде, наверное, поддерживает подобные инициативы по защите потребностей своей Родины", – заявил Спагруд.

Соглашение предусматривает поставку систем снайперской винтовки LRT-3, 0,50 калибра, а также определенную послепродажную поддержку, обслуживание и обучение.

По его словам, оружие, скорее всего, доставят уже осенью этого года.

Ранее представители Консервативной партии Канады предложили передать Киеву партию летального оружия на 9,5 миллиона долларов.

"Это – снайперские винтовки, прицелы, пулеметы" С6 ", которые использует канадская армия, противотанковые гранатометы "Карл Густав", минометы, приборы ночного видения, некоторое медицинское обеспечение", – рассказал депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан.

Это оружие, которое было принято на вооружение и разработано во второй половине ХХ века, изначально предназначалась для курдских сил в Ираке. Их канадские военные тренировали для борьбы против экстремистской группировки "Исламское государство". Но решение о передаче оружия так и не приняли.