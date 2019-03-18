Канада продлит пребывание военных инструкторов в Украине: названа причина
Инструкторы из Канады впервые прибыли в Украину еще в 2015 году
В понедельник, 18 марта, Канада объявит о продлении миссии военных инструкторов в составе 200 человек в Украине. По данным издания, заявление сделают министр иностранных дел Канады Фриланд и министр обороны Харджит Сингх Сейджан на пресс-конференции.
"Пресс-секретарь Сейджана отказалась от комментариев, а представители Фриланд на запросы о комментарии не ответил", – говорится в сообщении издания.
В агентстве отмечают, что инструкторы из Канады, которые впервые прибыли в Украину еще в 2015 году, должны были покинуть страну в конце марта. Несмотря на это, политические и военные источники дали понять, что военные инструкторы будут оставаться дольше из-за напряженности отношений между Украиной и Россией.
Добавляется, что канадская сторона не отправлять новых инструкторов.
Напомним, на этой неделе Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
Кроме того, прошлым летом посол Украины в Оттаве Андрей Шевченко сообщил, что Канада выделит 50 млн долларов финансовой помощи для Украины.
Кроме того, как мы уже писали, во время действия Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой за первые три квартала 2018 года экспорт украинских товаров в Канаду увеличился на 48,5%..
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