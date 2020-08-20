Канал "Украина 24" и новости "Сегодня" на телеканале "Украина" готовят праздничный эфир ко Дню Независимости

Любимые ведущие будут вести эфир с живописной площадки на склонах Днепра

22, 23 и 24 августа специально ко Дню Независимости общенациональный канал "Украина 24" и новости "Сегодня" готовят праздничные спецэфиры. Любимые ведущие обещают зрителям подготовить много эксклюзивных материалов, поделиться невероятными впечатлениями, а также показать виды праздничных городов нашей страны.



Настоящий сюрприз, подготовленный командами "Украина 24" и новости "Сегодня" ко Дню Независимости — масштабный проект "Україна на висоті". Праздничный эфир и выпуски новостей будут связаны единой тематикой: украинцам всегда есть чем гордиться, несмотря на сложные времена, у нас есть повод для гордости.

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22 августа продолжаем традицию — вместе празднуем "День украинца". В прошлом году мы рассказывали об украинцах, проживающих по всему миру, показывали особенности жизни наших людей за рубежом. В этом году мы расскажем истории украинцев, живущих на территории нашего государства.

23 августа в День Государственного флага мы покажем живописность и красоту нашей Родины, а также — поднимем государственный флаг на разные высоты в городах Украины и примем участие в установлении государственного рекорда.

24 августа зрителей ждет масштабный спецэфир — живые включения из регионов Украины, интересные репортажи и сюжеты, эксклюзивные кадры, поздравления из-за границы. Новости "Сегодня" отметят героев нашего времени и наградят их ежегодной премией "Герои Сегодня". Награду получат украинцы, поступки которых тронули страну, ведь они — гордость государства.

Праздничный эфир в День Независимости начнут ведущие новостей "Сегодня" Виталий Школьный и Марина Кухар, днем зрителей ждут Анна Панова вместе с Максимом Сикорой, а вечером — Игорь Пупков и Елена Кот. Любимые ведущие будут вести эфир с живописной площадки на склонах Днепра.

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В День Независимости общенациональный канал "Украина 24" готовит спецвыпуск: на открытой локации БЦ "Леонардо" утром зрителей будут приветствовать Борис Иванов и Елена Чабак, днем — Мария Скиба и Андрей Булгаров, а вечером праздничную эстафету продолжат Катерина Федотенко, Никита Михалев и Василий Голованов. Ведущие обещают, что это будет особый эфир с невероятным видом на праздничную столицу.

Из студии канала разнообразных мнений также включатся Виолетта Логунова, Тала Калатай, Олег Билецкий, Юлия Войнар, Вера Свердлык, Сергей Никифоров и другие.

Приглашаем зрителей отметить главные украинские праздники на наших диджитал-платформах. Социальные сети канала "Украина 24" и новостей "Сегодня" будут делиться эксклюзивными видео и фото, публиковать воспоминания и вспомнят все победы, которых мы достигли вместе.

Не пропустите спецэфир ко Дню Независимости — празднуйте вместе с новостями "Сегодня" и каналом "Украина 24".

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